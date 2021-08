Cristiano sigue pensando en el Madrid

Fútbol Internacional

El regreso al trabajo con la Juventus no ha cambiado los planes de Cristiano. Su idea sigue siendo la misma de los últimos seis meses: quiere irse, y quiere hacerlo cuanto antes. Cada día que pasa complica la realización de este deseo, pero el portugués no se ha rendido a la idea de quedarse en la Vecchia Signora, siguiendo un periplo que él considera finiquitado. Su futuro depende de Kylian Mbappé: el delantero sabe que si el Madrid consigue hacerse con el francés, el PSG irá a por él enseguida. Es su esperanza más concreta y en Italia están seguros de que Florentino Pérez intentará cerrar el fichaje galáctico hasta el último minuto de este mercado.

Si los parisinos no cambian su postura, no obstante, Cristiano tendrá que buscarse otro complicadísimo camino. Y, según pudo saber AS, su idea es volver a llamar a la puerta del Madrid. Su entorno ya intentó planear esta operación durante la pasada primavera, pero Florentino fue tajante sobre el caso: "Para nosotros no tiene sentido". CR7, a pesar de eso, espera que la llegada de Ancelotti pueda echarle una mano. Su gran relación con Carletto, al que definió "un hombre increíble, uno de los mejores y más importantes" con los que se cruzó durante su carrera, en teoría podría servir para reabrirle las puertas del Bernabéu si Mbappé sigue siendo imposible en este mercado. Una ilusión que, sin embargo, no se convertirá en realidad. El plan del Madrid sigue siendo el mismo: el francés, o nada. Si Cristiano quiere dejar la Juve, debe esperar que el gran sueño del madridismo se cumpla en este verano.