Mbappé, una guerra de 5 meses

Jueves 29| 3:03 pm





El PSG sigue buscando cualquier vía de escape para retener a Mbappé. Si hace un mes era Al-Khelaïfi el que aseguraba que el delantero no saldrá este verano ni tampoco libre, ahora ha sido la revista oficial del club la que ha querido lanzar un mensaje para calmar las aguas en la capital francesa.

El internacional francés ha sido junto a Neymar el gran protagonista de la revista PSG Magazine, que sale a la venta a principios de la semana que viene y en la que tanto Mbappé como el brasileño han sido entrevistados.Aunque la intención del de Bondy sigue siendo la de no renovar, habiéndoselo hecho saber a su entrenador, Mauricio Pochettino, sus declaraciones han hecho saltar las alarmas para el Madrid. En la entrevista en la revista oficial para el PSG, Mbappé afirmó que su gran sueño es el de ganar la Champions con el PSG: “Mi gran sueño es el de poder ganar la Copa de Europa con el PSG, sería fantástico”. Unas declaraciones que se realizaron en mayo, días antes de que Mbappé se marchara a disputar la Eurocopa con Francia y que no han interferido en su decisión firme de no renovar con el PSG.

El escenario actual respecto al canterano del Mónaco se inclina más por una continuidad de un año y después salir gratis antes que un posible traspaso en verano. El PSG hará todo lo posible por retener a su estrella, a tal punto de que Nasser Al-Khelaïfi, presidente de la entidad parisina, se ha entrometido en las negociaciones ante la inoperancia de Leonardo. Sin embargo, el jugador ya le dijo a Pochettino que no quería renovar nada más reincorporarse a los entrenamientos la semana pasada. Mbappé sigue esperando al Real Madrid, aunque el escenario más probable es que llegue gratis durante el verano de 2022.