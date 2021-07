Iñaki Williams le da al Athletic su primera victoria de la pretemporada

Fútbol Internacional

El Athletic Club derrotó al Dinamo Kiev por 1-0 gracias a un gol de Iñaki Williams en el tramo final del segundo test de preparación del equipo rojiblanco, disputado este martes en la ciudad suiza de Winterthur, y logró así su primera victoria de la pretemporada.



En el minuto 77 el delantero bilbaíno remató en carrera a la altura del punto de penalti un buen pase desde la banda derecha de Unai López culminando un rápido contragolpe del conjunto vasco.



Al igual que hiciera el pasado sábado ante el Sankt Gallen, el técnico del Athletic, Marcelino García Toral, alineó dos onces diferentes en cada parte. Tras el descanso de este martes solo repitió Raúl García antes de dejar su puesto a Oier Zarraga a la hora de juego.



El equipo bilbaíno dispuso de las mejores ocasiones ante un Dinamo Kiev más rodado a pocos días de comenzar la liga ucraniana, pero que apenas tuvo profundidad para inquietar la portería defendida primero por el canterano Julen Agirrezabala y después por Jokin Ezkieta.



La primera llegada con peligro llegó en el minuto 12 en un disparo lejano de Alex Berenguer, que se estrelló en el palo izquierdo de la portería de Denys Boyko.



Un cabezazo desviado de Dani Vivian y una buena jugada de Unai Vencedor que no acertó a rematar Raúl García pudieron haber adelantado al Athletic antes del descanso.



En la reanudación, Marcelino y Mircea Lucescu cambiaron totalmente a sus equipos, pero la dinámica de juego apenas varió, con los ucranianos acaparando la posesión ante un Athletic bien colocado que buscó sus ocasiones a la contra hasta que trenzó esa buena acción de ataque culminada por el mayor de los Williams.



El técnico asturiano no pudo contar en este encuentro con Oihan Sancet a causa de un "proceso febril" del futbolista navarro, según anunció el club vizcaíno.





- Ficha técnica:



1.- Athletic Club: Agirrezabala; Petxarroman, Vivian, Iñigo Martinez, Balenziaga; Berenguer, Prados, Unai Vencedor, Muniain; Raúl García y Villalibre. En la segunda parte solo repitió de inicio Raúl García en un once con Ezkieta; Capa, Núñez, Yeray, Lekue; Nico Williams, Dani García, Unai López, Nico Serrano; Raúl García (Zarraga, m.61) e Iñaki Williams.



0.- Dinamo Kiev: Boyko; Tymchik, Syrota, Zabarnyi, Dubinchak: Shaparenko, Andrievskiy, Tsygankov, Buyalskiy, De Pena, y Verbic. En la segunda parte formó un once diferente formado por Bushchan; Karavaev, Kedziora, Popov, Mykolenko; Antukh, Shepelev, Sydorchuk, Rodrigues; Lednev y Shkurin (Kulach, m.77).



Goles: 1-0, m.77: Iñaki Williams.



Árbitro: Mirel Turkes (Suiza). Mostró tarjeta amarilla a Kulach (m.83)



Incidencias: segundo partido de pretemporada del Athletic disputado en el estadio Schützenwiese de la localidad suiza de Winterthur con público en las gradas. EFE