Pedri reanima a España y Japón avisa

La entrada de Pedri en el tramo final reanimó a la selección española de fútbol olímpico, que logró evitar la derrota contra Japón, en el único partido de preparación antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, el próximo 22 de julio, que calibró el estado físico y que cargó de minutos a todos los futbolistas a excepción del tercer portero, Iván Villar.



Ritsu Doan, en el m.42, adelantó al conjunto japonés en el que brilló Take Kubo. Carlos Soler en el m.78, logró el empate.



España acusó las condiciones climáticas de calor y humedad de Japón. Algo normal ya que solo pudieron realizar antes un entrenamiento a pleno rendimiento en tierras niponas y se enfrentaba a una selección local acostumbrada a las exigencias ambientales de su país y que afrontaba su segundo amistoso.



El equipo que dirige Luis de la Fuente arrancó bien, dominando la posesión y activos en la recuperación tras pérdida aunque sin generar grandes ocasiones de peligro. Kosei Tani solo tuvo que intervenir en un disparo al primer bote de Rafa Mir que fue al medio, en el m.15, y en una salida para achicar espacio a Dani Ceballos en un intento de picada que se le marchó al lateral de la red un minuto después.



Y el seleccionador español veía venir el bajón de su equipo. En el m.19 ya acentuó el aliento y la motivación sobre los suyos con los más de 4.909 espectadores como testigos en el Noevier Styadium, aunque en cinco días en el debut no se permita público.



El parón para la hidratación a la media hora de partido terminó cambiando el signo del encuentro. Japón creció y pudo tener más balón. Dos avisos, de Itakura de cabeza a la salida de un córner y de Endo con la zurda, protegiendo bien el balón de espaldas ante Mingueza, que se marchó alto por poco.



Y al tercero llegó el gol local en el minuto 42. Ritsu Doan, jugador del PSV holandés, demostró estar en racha. A su doblete contra Honduras sumó un gran gol desde la frontal del área. Disparo con la zurda directo a la escuadra, después de que Takefusa Kubo ganase un duelo a Martín Zubimendi, ante el que nada pudo hacer Unai Simón.



Tras el descanso, y con 11 cambios permitidos, Luis de la Fuente comenzó a dar minutos al resto de futbolistas que conforman la convocatoria olímpica. Y, más allá del resultado, probar una duda que maneja en el sistema de cara al debut. Jugar con un delantero puro como Rafa Mir o con falso ‘9’, entrando Mikel Oyarzabal, como en el Europeo sub-21 que dio el billete a Tokio 2020, actuando en dicha demarcación.



España recuperó el mando del partido, pero le siguió costando generar ocasiones de verdadero peligro. Y casi que el tanto del empate se lo encontró sin querer Carlos Soler. Juan Miranda apuró línea de fondo ya en el m.78, puso el pase atrás para un Javi Puado que disparó, el balón rozó en el centrocampista del Valencia antes de tocar en el palo y entrar en la portería.



Para ese momento Pedri ya estaba sobre el campo. Saltó al césped diez minutos antes en lugar de Dani Ceballos. El equipo lo notó.



Gol con un toque de suerte, pero que sirve, aunque se trate de un amistoso, para calmar las críticas que podían surgir. De ser favoritos al oro a caer en fase de grupos para la opinión pública hace falta muy poco. Pero no es más que un amistoso en el que Luis de la Fuente pudo probar cosas de cara al fuego real, el próximo 22 de julio en el debut contra Egipto.





-Ficha técnica:



1.- Japón: Tani; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Itakura, Hatate; Soma (Nakayama, m.78), Endo, Doan, Kubo (Veda, m.66); Hayashi.



1.- España: Unai Simon (Álvaro Fernández, m.79); Óscar Gil, Mingueza (Eric García, m.55), Pau Torres, Miranda (Cucurella, m.79); Zubimendi (Moncayola, m.46), Mikel Merino (Carlos Soler, m.56); Asensio (Puado, m.68), Ceballos (Pedri, m.68), Dani Olmo (Bryan Gil, m.56) y Rafa Mir (Oyarzabal, m.46).



Goles: 1-0, min.42: Ritsu Doan. 1-1, min.78: Carlos Soler.



Árbitro: Jumpei Ilda (JAP) amonestó a Seko (m.65) por parte de Japón y a Moncayola (m.90+2) y Óscar Gil (m90+3) por parte de España.



Incidencias: Partido amistoso de preparación para los Juegos Olímpicos disputado en el Noevier Styadium de Kobe. 4.909 espectadores en las gradas debido a las restricciones por el coronavirus. EFE