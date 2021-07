Gareca: "Para Perú es determinante volver al Mundial"

Fútbol Internacional

EFE.

El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, dijo este viernes, tras haber concluido cuarto en la Copa América, que para el combinado peruano "es determinante" repetir presencia en el Mundial.



Gareca enfatizó en conferencia de prensa que "no es fácil lograr nuevamente la clasificación para un Mundial" después de haber ganado solo un partido de seis en las eliminatorias, pero es optimista en conseguirlo a tenor de la experiencia de Rusia 2018, donde Perú volvió a la Copa del Mundo después de 36 años de ausencia.



"Somos optimistas. Confiamos en los jugadores. Somos gente de mucha fe para pelear nuevamente la chance de una nueva clasificación", afirmó.



El técnico argentino indicó que se siente más optimista después de que en la Copa América haya logrado incluir en la selección a nuevos jugadores, en una convocatoria donde prescindió de grandes nombres como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Edison Flores y Carlos Zambrano.



"Tenemos tranquilidad por lo que vimos en la Copa América. Hubo muchachos que lamentablemente no les pudimos dar minutos pero que nos causaron muy buena impresión como Renzo Garcés, que trabajo muy duro y muy bien", señaló Gareca.



ADVERTENCIA A ORMEÑO



El entrenador explicó que el delantero del León mexicano Santiago Ormeño, que debutó en la Copa América con la selección peruana, apenas jugó por haber llegado al torneo sin ritmo de competición, al haber dejado de entrenar una vez concluida la liga mexicana.



"No previó la posibilidad de ser convocado para la Copa América", dijo Gareca, pese a que lo había incluido en la lista preliminar para el torneo.



"Estoy seguro que no le volverá a ocurrir. Lo fuimos llevando despacio y tratamos de prepararlo de la mejor manera para no exponerlo, porque era darle semejante responsabilidad ante tanta expectativa que se generó con él", añadió.



Gareca recordó que Ormeño "fue de menos a más" y se encontraba en su mejor momento en los partidos finales del torneo, aunque para entonces el titular indiscutible era Gianluca Lapadula.



"Por lo que me ha transmitido, (Lapadula) se ha llevado un cariño muy grande, tanto de los compañeros como de la gente", comentó Gareca sobre el delantero del Benevento, que en la Copa América se consolidó como goleador de Perú después de su decisión de renunciar a la selección italiana.



EXPECTANTE SOBRE GUERRERO Y FARFÁN



De cara a la reanudación de las eliminatorias, el seleccionador peruano confió en que Guerrero y Farfán puedan superar sus respectivas lesiones y recuperar su mejor nivel.



"Lo más importante es las ganas que ellos tienen y el deseo de continuar y, sobre todas las cosas, llegar a su nivel", remarcó.



Gareca indicó además que, para él, todos los jugadores que han pasado por la selección forman parte de ella para siempre y que en cualquier momento pueden volver a ser convocados si hacen méritos para ello.



"Nunca dejamos de considerarlos. Para nosotros siempre siguen siendo jugadores de selección. Si sienten que pertenecen o no, ya es un problema de ellos. Permanentemente los observamos", apuntó.



En ese sentido, sobre la posibilidad de que vuelva a la selección el defensa de Boca Juniors Carlos Zambrano, Gareca reiteró que tiene las puertas abiertas y que depende íntegramente de él.



PREOCUPADO POR LA DEFENSA



El técnico argentino reconoció que le sigue preocupando la alta cantidad de goles que recibe su equipo, un problema que "no es un problema de una sola línea sino de todo el equipo".



Preguntado por si le gustaría emular en Perú al seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tavárez, que lleva años al frente del combinado charrúa, Gareca aseguró que lo único que puede prometer es alcanzar los ocho años si cumple su actual contrato.



"Nosotros estamos muy cómodos. Más allá de las críticas y de lo cambiante que es el fútbol, ya llevamos seis años y para nosotros es algo muy bueno", concluyó.