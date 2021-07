Ezequiel Garay anuncia su retirada

Fútbol Internacional

Viernes 16| 11:25 am





El futbolista argentino Ezequiel Garay ha anunciado este viernes su retirada a través de una carta debido a los problemas que le ha generado una lesión durante los tres últimos años.



El central internacional argentino, exjugador de Valencia, Real Madrid, Racing de Santander, Benfica y Zenit, entre otros equipos, ha explicado que desde hace tres años lucha contra "un problema de coxastrosis por alternación del cartílago de la cadera".



En su despedida, Garay, de 34 años, asegura que le hubiera gustado seguir y da las gracias a todos los clubes a los que ha representado y a los compañeros con los que ha compartido vestuario.



"Desde hace tres años, llevo en silencio luchando e intentando poner solución a un problema (alteración del cartílago de la cadera) que apareció inesperadamente. Dolores fortísimos que incluso me impedían caminar", asegura el argentino, que en 2020 también sufrió la rotura del ligamento cruzado de una rodilla.



Garay, oro olímpico con Argentina en Pekín 2008, también apunta en su carta que no quería engañar a los clubes que se habían interesado en contratarle, porque físicamente no se encuentra en condiciones de jugar.



En ese sentido asegura que "comprometerse es una palabra que hay que cumplir,": "Y mi compromiso tan solo sería cobrar dinero a cambio de nada, ya que probablemente dos de cada tres partidos no los jugaría por mi problema".



"Empecé mi carrera desde pequeño con honestidad y quiero retirarme de ella de la misma manera", añade en su misiva, en la que se despide recordando que "hoy empieza una nueva etapa, una nueva vida en la que me acompaña lo imprescindible: la ilusión". / EFE