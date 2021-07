Racing enmienda el error de Arias y logra empatar en Sao Paulo

Fútbol Internacional

Martes 13| 10:40 pm





Sao Paulo. El Racing Club argentino sacó este martes un empate 1-1 del estadio Morumbí, la casa del Sao Paulo, donde Enzo Copetti neutralizó un error del portero argentino-chileno Gabriel Arias que propició el tanto del equipo brasileño, en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores.



Una mala recepción del arquero del conjunto de Avellaneda, que luego se reharía con alguna parada salvadora, la aprovechó Vitor Bueno para adelantar al tricolor paulista en el minuto 35.



El cuadro de Juan Antonio Pizzi, que no jugaba desde hacía más de un mes, se sobrepuso a ese golpe al filo del descanso gracias al delantero Enzo Copetti, que dejó todo igual con un disparo colocado desde fuera del área.



El técnico del conjunto paulista, Hernán Crespo, fue conservador en el inicio y decidió resguardarse en su casa al salir con tres centrales y un rocoso centro del campo.



Sin el extremo Rigoni, el central Miranda, ni el atacante Luciano, todos ellos lesionados, y con Dani Alves concentrado con la selección olímpica, el preparador argentino plantó un once con seis jugadores criados en la base del club.



En los primeros minutos brasileños y argentinos se estudiaron con mucha cautela, sin hacerse daño.



La Academia dominaba, pero sin profundidad. Mauricio Martínez intentó despertar a los suyos con zambombazo desde fuera del área que se marchó alto por muy poco.



La réplica de los locales vino en un disparo cruzado de Igor Vinicius que obligó a Arias, internacional con Chile, a estirarse.



Los problemas en la fase de creación del conjunto paulista eran evidentes. En el minuto 28, Crespo se vio obligado a sustituir al lesionado Eder por Vitor Bueno, quien revolucionaría el partido con la colaboración de Arias.



El portero del Racing cometió un error garrafal al no bloquear un centro templado desde la izquierda y dejar la pelota en las botas de Bueno que aprovechó el regalo para estrenar el marcador.



Un gol caído del cielo que dejó grogui a la escuadra visitante. En la secuencia, Bueno pudo marcar el segundo en un contragolpe clarísimo, pero esta vez Arias estuvo espléndido.



Racing se rehizo poco después y neutralizó la ventaja en el tiempo de descuento de la primera mitad por medio de Copetti, quien recibió de espaldas al borde del área, dejó atrás a Diego Costa y chutó ajustado para batir a Volpi.



En la segunda mitad, el guión no cambió: Racing, dueño de la posesión y Sao Paulo, a la expectativa. A Crespo no le gustó y buscó más protagonismo en el ataque con la entrada de Gabriel Sara y el mediapunta argentino Martín Benítez.



De poco sirvió. El conjunto argentino siguió manejando el partido a su antojo. Martínez volvió a intentarlo desde fuera del área, pero esta vez se topó con Volpi.



En la recta final, Mena pudo consumar la remontada en territorio brasileño, pero el lateral chileno, libre de marca y con toda la portería para él, mandó su cabezazo a las nubes.



Benítez, que se convirtió en el mejor de los locales, golpeó con efecto desde muy lejos para el Sao Paulo, si bien Arias, héroe y villano para Racing, evitó el tanto con otra buena estirada.



Ficha técnica:



Sao Paulo: Tiago Volpi; Diego Costa, Robert Arboleda, Leo; Igor Vinicius, Luan, Liziero (m.60, Gabriel Sara), Rodrigo Nestor (m.76, Talles), Welington; Igor Gomes (m.60, Martín Benítez) y Eder (m.28, Vitor Bueno/m.76, Marquinhos).



Entrenador: Hernán Crespo.



Racing Club: Gabriel Arias; Mauricio Martínez (m.68, Joaquín Novillo), Leonardo Sigali, Nery Domínguez; Juan Cáceres (m.83, Fabricio Domínguez), Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Ignacio Piatti (m.74, Matías Rojas), Eugenio Mena; Tomás Chancalay (m.84, Maximiliano Lovera) y Enzo Copetti (m.75, Javier Correa).



Entrenador: Juan Antonio Pizzi.



Goles: 1-0, m.35: Vitor Bueno. 1-1, m.46: Copetti.



Árbitro: el colombiano Jhon Ospina amonestó a Mena, Diego Costa, Arboleda, Sigali, Perri, Correa y Rojas.



Incidencias: partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, jugado en el estadio Morumbí, en la ciudad de Sao Paulo. Hubo un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia de coronavirus. EFE