México pide garantías para sus futbolistas luego de agresión a Hirving Lozano

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa, aseguró este lunes que México será enérgico para garantizar la integridad de los jugadores de la selección en los torneos de la Concacaf.



"No podemos permitir que nuestros jugadores salgan lesionados en los partidos de la Concacaf; vamos a exigir que se garantice la integridad y vamos a dar los manotazos que tengamos que dar", dijo el directivo.



De Luisa se refirió a la grave lesión del delantero del Napoli de la Serie A de Italia Hirving Lozano, quien sufrió una herida de unos 40 puntos a la altura del ojo este sábado en el duelo ante Trinidad y Tobago en la Copa Oro, en un duelo en el que los mexicanos criticaron al árbitro por permitir el juego rudo de los caribeños.



El jerarca del fútbol mexicano dijo que no pedirán a la Concacaf nada especial sino la misma integridad que a todos los futbolistas.



"No fue solo el partido pasado, es un comportamiento que hemos visto desde la Liga de campeones de Concacaf, lo vivimos en la Liga de Naciones y lo hemos visto en el arranque de la Copa Oro", explicó.



En una rueda de prensa para presentar a un patrocinador de la Federación, De Luisa reveló que Lozano, uno de los futbolistas más importantes de México, se recupera de la herida pero permanecerá en Estados Unidos al menos una semana más para que los médicos evalúen su recuperación.



"Esta adolorido, pero tranquilo. El golpe que sufrió fue bestial", agregó.



De Luis descartó que los trinitarios hayan tenido intención de lesionar a un contrario y por eso México no pedirá que tomen medidas contra los caribeños, pero sí está al tanto de si habrá sanción al árbitro.



Al referirse al grito homofóbico que la afición de México suele dar en los partidos y emitió dos veces el sábado ante Trinidad y Tobago, el directivo insinuó que México podría ser sancionado y jugar a puertas cerradas el miércoles próximo ante Guatemala en la Copa Oro.



"Es una de las opciones, pero oficialmente no tenemos información", concluyó.