El Mineiro viaja a Argentina sin saber si podrá contar con Nacho y Vargas

(EFE).- El Atlético Mineiro brasileño, que se mide este martes al Boca Juniors en partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores, viajó este domingo a Buenos Aires sin definir su titular debido a que el técnico Cuca aún no sabe si podrá aprovechar al chileno Eduardo Vargas y al argentino Nacho Fernández.



Los dos atacantes fueron incluidos en la delegación que viajó en la noche de este domingo a Buenos Aires junto al lateral Dodó, otro que es duda por lesión, y Cuca aclaró que esperará hasta el martes para establecer si podrá incluirlos en el once titular.



El Atlético Mineiro, que el sábado de impuso por 0-1 al América Mineiro en el clásico regional y ascendió al tercer lugar en la clasificación del Campeonato Brasileño, realizó un entrenamiento este domingo antes del viaje en el que no apareció ninguno de los tres jugadores.



El centrocampista argentino Ignacio "Nacho" Fernández se recupera de una molestia en la pierna izquierda que le impidió ser alineado en el partido del sábado con el América Mineiro.



El delantero chileno Eduardo Vargas también fue incluido en la delegación pese a que se recupera de un edema en la pantorrilla derecha que le impidió ser alineado en los últimos partidos.



Y el lateral izquierdo Dodó, que también está bajo el cuidado de los fisioterapeutas por una lesión muscular en la pierna izquierda, tuvo que ser sustituido el sábado por el zaguero Júnior Alonso, que jugó improvisado en la posición.



El titular de la lateral izquierda, Guilherme Arana, está concentrado con la selección brasileña que disputará los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por lo que, si no recupera a Dodó a tiempo, Cuca tendrá que volver a improvisar a algún jugador en la posición.



Los que sí fueron excluidos de la delegación a última hora fueron el centrocampista Nathan, al que le fue diagnosticada una infección gastrointestinal, y el creativo ecuatoriano Alan Franco, que no se ha recuperado de un golpe que sufrió en la rodilla derecha cuando defendía a la selección de su país en la Copa América.



Los delanteros Keno y Marrony, también lesionados, igualmente serán baja en el partido de la Libertadores pero su exclusión de la delegación ya era dada como un hecho.



Entre los incluidos en la delegación que probablemente iniciarán como titulares destacan el internacional brasileño Hulk, actual goleador del Atlético Mineiro; el atacante venezolano Jefferson Savarino y el centrocampista argentino Matías Zaracho.



Antes del embarque a Buenos Aires el técnico del Atlético Mineiro descartó que el club, pese a que fue uno de los mejores en la fase de grupos de la Libertadores, sea el favorito en el duelo con el Boca Juniors por haber estado más activo en las últimas semanas.



"No creo que seamos favoritos. Jugar con el Boca siempre es muy difícil. Ellos tienen una ventaja que es estar descansados, pero nosotros estamos con mejor ritmo de juego", afirmó.



La probable alineación del Atlético Mineiro frente al Boca Juniors es la siguiente: Everson; Mariano, Nathan Silva, Réver y Dodó (Júnior Alonso); Allan, Tché Tché, Nacho Fernández (Hyoran), Matías Zaracho; Jefferson Savarino y Hulk.



También viajaron a Buenos Aires los porteros Matheus Mendes y Jean; el lateral Guga; el zaguero Igor Rabello; los centrocampistas Calebe, Dylan, Jair y Neto; y los delanteros Sasha, Sávio y Eduardo Vargas. EFE