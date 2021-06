Dani Olmo: "En un futuro me gustaría jugar en la Liga española"

Fútbol Internacional

Sábado 26| 8:55 am





Dani Olmo, atacante internacional español, maneja la idea de jugar en la Liga española "en un futuro", según avanzó este sábado en rueda de prensa el futbolista del Leipzig, en el que está "feliz", en el que no ha hecho aún "todo lo que tenía que hacer" y en el que quiere "seguir".



"En un futuro me gustaría jugar aquí en casa, en la Liga española", expresó desde la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de la localidad madrileña de Las Rozas, aunque incidió también en que, por ahora, continuará en Alemania.



"Ahora estoy contento y feliz en el Leipzig -con el que firmó en enero de 2020 por cuatro años y medio, hasta junio de 2024-. Apenas llevo un año y medio, no he hecho todo lo que tenía que hacer allí y quiero seguir allí. Estoy tranquilo, centrado en la selección y lo que pase en unos años en un futuro más cercano no se sabe", afirmó.



Dani Olmo, que el pasado mayo cumplió 23 años, jugó primero en el Dínamo Zagreb, al principio en sus categorías inferiores hasta que dio el salto en 2014-15 al primer equipo, con el que debutó con tan solo 16 años y con el que ha jugado un lustro, hasta el mercado invernal del curso 2019-20, cuando fue traspasado al Leipzig.

EFE