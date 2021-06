La selección de Bolivia reporta otros dos casos positivos de covid-19

Fútbol Internacional

Cuiabá (Brasil), 17 jun positivos por covid-19 en jugadores de la delegación que disputa la Copa América en Brasil, con lo que los contagios suben a cinco entre futbolistas mientras que uno corresponde al cuerpo técnico.



"Tras haberse realizado las pruebas PCR`s a la Selección Boliviana para su segundo partido por la Conmebol Copa América 2021 frente a Chile, se detectaron dos nuevos casos positivos en jugadores", señala un comunicado de la FBF.



Aunque inicialmente no se dieron detalles de la identidad de estos jugadores, una nota posterior de la FBF precisó de que se trata del defensa Oscar Ribera y del mediocampista Jaume Cuéllar, este último expulsado en el partido inaugural que Bolivia perdió por 3-1 ante Paraguay.



Ante esto se ha establecido que ambos futbolistas están en "buen estado de salud" aunque "aislados del grupo" a la vez que se les aplicaron "inmediatamente" los procedimientos de bioseguridad con base en los protocolos internos y aquellos dispuestos por la Conmebol, refirió la FBF.



Estos dos casos se suman a los positivos del defensa Luis Haquín, el mediocampista Henry Vaca y el máximo goleador en la historia de la Verde Marcelo Martins Moreno. Estos jugadores no fueron tomados en cuenta en el debut.



Tras saberse de aquellos primeros contagios, el entrenador de Bolivia, el venezolano César Farías, decidió afrontar la competencia con el grupo de jugadores que eligió y sin realizar una convocatoria adicional que está permitida por la organización.



Un reporte sobre los casos positivos en la Copa América el pasado martes coincidió con la manifestación del capitán boliviano Martins Moreno que en su cuenta de Instagram cuestionó a la Conmebol por los contagios en la competencia.



Esto provocó que la entidad abriese al jugador boliviano un expediente disciplinario con lo que el futbolista estuvo expuesto a una sanción por el polémico texto.



Sin embargo, el ariete del Cruzeiro brasileño expuso en la víspera que su intención no fue "ofender" a la Conmebol bajo el argumento de que no fue una "declaración textual" suya.



La selección boliviana está concentrada en Cuiabá para el partido ante Chile por el grupo A de la competición que también incluye a Argentina y Uruguay. EFE