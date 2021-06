Ramos: "Entiendo la decisión de Luis Enrique, no suma nada valorarla"

Fútbol Internacional

Sergio Ramos, la gran ausencia de la selección española en la Eurocopa 2020, se mostró respetuoso por la decisión del seleccionador Luis Enrique Martínez de prescindir de él por no tener ritmo de competición por las lesiones, una decisión que aseguró entiende "perfectamente" y que "no suma nada valorarla".



Ramos no quiso lanzar ningún mensaje en la rueda de prensa de despedida del Real Madrid, que pueda desestabilizar a la selección española en plena Eurocopa ni cerrarle puertas con Luis Enrique. Se mostró respetuoso y ya piensa en ganarse en el campo su regreso.



"Entiendo perfectamente las decisiones que toma Luis Enrique. No puedo entrar a valorarlo y no suma nada. Yo vuelvo a estar bien físicamente e intentaré mostrar mi mejor nivel para representar otra vez a mi selección, porque es algo que me apasiona", manifestó.



"Me entristece no poder estar en la Eurocopa, pero entiendo perfectamente la decisión y lucharé para encontrar mi mejor nivel", añadió. / EFE