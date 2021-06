Kroos y Gündogan se plantean dejar la selección tras la Eurocopa

Fútbol Internacional

Miércoles 16| 6:00 am





Los centrocampistas alemanes Toni Kroos e Ilkay Gündogan se plantean dejar su selección cuando termine la Eurocopa, según informaciones de la revista "Sport Bild".



En el caso de Kroos no se trata de algo completamente nuevo ya que el jugador del Real Madrid había dicho antes públicamente que tomaría una decisión después del torneo.



Gündogan, por su parte, según "Sport Bild", se ha molestado ante el hecho de que en Alemania surgiera un debate acerca de si había lugar para él en la selección pese al buen rendimiento que viene mostrando en el Manchester City.



Kroos y Gündogan estuvieron en la formación titular en la derrota por 1-0 ante Francia aunque antes hubo un debate previo acerca de si una de las dos posiciones en el doble pivote no debía ser para Joshua Kimmich, que jugó como lateral derecho.



Kimmich y Leon Goretzka, ambos del Bayern, son considerados como los relevos naturales de Kroos y Gündogan en la selección alemana.



Tras el torneo el exentrenador del Bayern Hansi Flick asumirá las riendas de la selección y muchos esperan que apueste por la dupla de Kimmich y Goretzka.



Kroos, con 31 años, y Gündogan, con 30, todavía podrían, por edad, llegar al Mundial de Catar 2022.



Otros dos veteranos, Mats Hummels y Thomas Müller, parecen querer seguir en la selección tras el torneo.



Müller quiere hablar primero con Flick antes de tomar una decisión mientras que Hummels ha expresado su deseo de estar en Catar.



Hummels y Müller estuvieron tres años fuera de la selección debido a que Löw quería darle oportunidades a jugadores más jóvenes. No obstante, de cara al torneo Löw optó por recuperarlos y los dos son considerados como titulares fijos. / EFE