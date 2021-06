Lewandowski: Estamos en una situación difícil

Fútbol Internacional

Lunes 14| 5:30 pm





(EFE).- Robert Lewandowski, gran estrella de la selección de Polonia, reconoció que tras caer ante Eslovaquia, "el rival teóricamente más débil" del grupo, están "en una situación difícil".



"Es una pena que no hayamos conseguido al menos un empate. No estuvimos lo suficientemente bien como para crear situaciones claras que podrían haber abierto la puerta al gol", indicó a la televisión polaca TVP.



"Espero que contra España, si conseguimos mejorar lo que no ha funcionado hoy, seamos mejores, pero el rival será de mayor nivel. Hay que tener en cuenta, contra España, que en un torneo como la Eurocopa puede pasar cualquier cosa", apuntó el delantero del Bayern Múnich. EFE