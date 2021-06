Roma se viste de gala para la apertura de la Eurocopa

Fútbol Internacional

Miércoles 9| 10:22 am





Roma se vistió de gala para albergar el partido inaugural de la Eurocopa, que se abrirá este viernes con el Italia-Turquía, con un estadio Olímpico al que podrán acceder 16.000 espectadores y unas pantallas ubicadas en el Foro Romano o en la Plaza del Popolo, en el corazón de la capital italiana, a las que podrán acceder los aficionados.



Italia consiguió el visto bueno para abrir las puertas el estadio Olímpico a 16.000 espectadores, un 25 % del aforo total, pero la enorme expectación generada por el regreso de la selección "azzurra" a una gran vitrina internacional se extiende a todo el país.



A falta de dos días para el pitido inicial del Italia-Turquía, el primero de los tres encuentros de la fase de grupos que se jugarán en Roma, además de un duelo de cuartos de final, Roma empieza a recibir a aficionados procedentes de varias partes del país, de norte a sur.



Los pocos afortunados que consiguieron una entrada para los partidos deberán mostrar a los responsables de seguridad un certificado de vacunación contra el coronavirus, un test negativo o un documento que garantice su recuperación de la infección en los últimos seis meses.



Los demás aficionados podrán reunirse, en grupos no superiores a mil personas, en los muchos centros UEFA abiertos en el centro de la ciudad, como en la Plaza del Popolo o en el Foro Romano, a pocos pasos del Coliseo.



"Me encanta la manera en la que prepararon la plaza. Lamentablemente no encontramos una entrada, pero esperemos que Italia llegue lejos para tener opción de conseguir un billete", asegura a EFE Pietro Loffredo, un chico que llegó a Roma junto a unos amigos desde Caserta (sur) para vivir el ambiente de fiesta previo al comienzo de la Eurocopa.



En la Plaza del Popolo, los organizadores del evento han colocado también unas canchas para exhibiciones y pequeños partidos de fútbol, organizados de acuerdo con las reglas anticoronavirus.



El importante bajón en los casos de contagio por coronavirus en Italia han permitido empezar un lento, pero constante, proceso de reapertura de las actividades y la disputa de la Eurocopa supone un importante empuje económico.



Lo notan los dueños de restaurantes, que en los últimos días han registrado un incremento de las reservaciones, tanto para almuerzos como para cenas, también por parte de clientes internacionales.



"Estamos muy ilusionados. Tenemos una pizzeria y estamos recibiendo muchas reservaciones por parte de clientes internacionales. Notamos que algo se está moviendo y que están llegando muchos aficionados", afirman a EFE Mario y Giovanni, socios dueños de un restaurante en el centro de la capital.



Y es que la posibilidad de disputar la Eurocopa en Roma, algo que se hizo oficial en abril tras el visto bueno definitivo de la UEFA, que exigía al menos un 25 % de aficionados en el Olímpico, permitió a la ciudad limitar unas pérdidas millonarias.



Se estima que Roma ganaría 15,273,266 euros si la Eurocopa se hubiera disputado en condiciones normales y que los ingresos generados por el torneo de este año serán de 3,818,317 euros, según datos facilitados a EFE por el portal especializado Pitchinvasion. EFE