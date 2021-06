Shevchenko: "Holanda no tiene puntos débiles en ninguna posición"

Fútbol Internacional

Miércoles 9| 9:51 am





El seleccionador ucraniano, Andréi Shevchenko, dirigirá su primer entrenamiento en su concentración en Rumanía antes de debutar el domingo contra Holanda, un equipo que "no tiene puntos débiles en ninguna posición".



La selección nacional de Ucrania llegó ayer por la tarde a Bucarest, donde disputará dos de su partidos de la fase de grupos de la Eurocopa, y hará hoy su primer entrenamiento en el estadio de la localidad de Voluntari, en los alrededores de la capital rumana, informa la agencia estatal de noticias de Rumanía, Agerpres.



En su primera rueda de prensa en Bucarest, donde Ucrania se medirá a Macedonia del Norte el 17 de junio y a Austria el 21 de junio, Shevchenko se mostró "satisfecho" con el estado de forma en que llega el equipo y aseguró que no preparará en función del rival el partido contra Holanda.



"No hemos preparado nada especial para ningún rival en concreto", dijo Shevchenko sobre el partido, que se disputará en Ámsterdam y en el que se verán las caras las dos selecciones favoritas del Grupo C.



"Holanda no tiene puntos débiles en ninguna posición; tiene jugadores de calidad, pero nosotros nos concentraremos sobre todo en nuestro juego", agregó el exdelantero internacional del AC Milan y el Dinamo de Kiev.



Los equipos nacionales de Ucrania y Macedonia del Norte llegaron ayer a la capital rumana, en cuyo Estadio Nacional disputarán dos de sus tres partidos de la fase de grupos. El otro equipo del Grupo C que jugará dos partidos de la liguilla en Bucarest es la selección de Austria, que ha optado por alojarse en casa y viajar a Bucarest en avión antes de cada encuentro.



Ucrania tendrá como campo de entrenamiento el estadio Anghel Iordanescu de Voluntari, una pequeña localidad situada unos diez kilómetros al norte de Bucarest. Por su parte, Macedonia del Norte se entrenará en el nuevo estadio de Ghencea de Bucarest, donde a partir de la próxima temporada jugará sus partidos el CSA Steaua.EFE