Rusia gana de penalti a una semana de debutar ante Bélgica

Rusia derrotó hoy por la mínima y de penalti a Bulgaria (1-0) a una semana de su debut en la Eurocopa ante Bélgica, partido en el que los locales demostraron que les cuesta un mundo crear ocasiones de gol.



La insistencia en iniciar todas las jugadas de ataque por el centro y con pases largos al gigantón Dzyuba no dio sus frutos. Así es muy difícil sorprender a las defensas rivales. Seguro que Roberto Martínez, seleccionador belga, ha tomado nota.



La entrada de Alexéi Miranchuk, el fino centrocampista del Atalanta, cambió el partido. Al internarse en el área a falta de menos de diez minutos fue derribado y el penalti certificó la victoria local.



La mala noticia ocurrió minutos antes del partido, ya que el central Fiódor Kudriashov (Antalyaspor), que debería salir hoy de titular, se lesionó en el calentamiento y, con casi seguridad, se perderá la Eurocopa.



El seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, decidió cambiar el esquema y jugar con cuatro defensas después de jugar con cinco ante Polonia. El veterano Zhirkov volvió al lateral izquierdo; Miranchuk cedió su puesto como interior al rocoso Zobnin y Dzyuba de nuevo fue el único faro del equipo en ataque.



De hecho, el partido arrancó con una buena ocasión del centrocampista del Spartak Moscú, Zobnin, que tras recibir un buen pase del delantero ruso del Zenit disparó ligeramente por encima del larguero.



Antes, los búlgaros, en su único disparo entre los tres palos, estuvieron a punto de sorprender a Shunin con un remate de Tsvetanov.



Los locales, que dominaron el juego desde el pitido inicial, se mostraron mucho más sueltos que en el empate cosechado hace una semana ante los polacos.



Todo el juego de ataque pasaba por la cabeza o las botas de Dzyuba, que aprovechaba su corpulencia para abrir huecos a sus compañeros.



Bulgaria, que no disputará la Eurocopa, es un equipo en transición sin apenas nombres destacados. No tuvo reparos en ceder totalmente la posesión a los rusos y apostar claramente por el contraataque.



Zobnin, el jugador más activo de la primera parte, pudo abrir el marcador tras otra buena cesión de Dzyuba, pero su disparo desde el corazón del área grande fue a las manos del portero visitante.



Golovín, que milita en el Mónaco, tuvo en sus botas la mejor oportunidad al filo del descanso tras una jugada en la que hizo varias paredes para internarse en el área y cuando intentó disparar el defensa se le echó encima.



La delantera rusa apenas inquietó a la defensa visitante hasta mediada la segunda parte. La primera ocasión clara no llegó hasta después de veinte minutos por medio de Dzhikiya a la salida de un córner.



Georgiev hizo la parada de la tarde en el minuto 72 al despejar con una mano sobre la misma línea de gol un disparo de Zhirkov que se colaba en la portería.



Los rusos introdujeron cambios y se lanzaron a por la victoria en el último cuarto de hora. Entre los cambios destacó la entrada de Mario Fernandes, que estuvo entre algodones las últimas dos semanas debido a unas molestias en la ingle.



El partido lo decidió Miranchuk, que fue derribado cuando se internaba en el área grande. El penalti fue transformado engañando al portero por el goleador del Spartak, Sóbolev. (min.84)



Los rusos debutarán en la Eurocopa el 12 de junio ante la Bélgica de Hazard y De Bruyne, encuentro que se jugará en San Petersburgo.



Bulgaria también servirá de sparring el 8 de junio para el gran favorito a la victoria en la Eurocopa, la Francia de Mbappé.





Ficha técnica:



1 - Rusia: Shunin; Karaváev (Mario Fernandes, min.72), Dzhikiya, Semenov, Zhirkov (Miranchuk, min.78); Bárinov (Divéev, min.50), Ozdóev; Zobnin, Golovin (Mostovói, min.62), Iónov (Kuzyáev, min.46); Dzyuba (Sóbolev, min.58).



0 - Bulgaria: Karadzhov (Georgiev, min.46); Karagaren (Turitsov, min.78), Anton, A.Hristov, Yankov (Vutov, min.62); Tsvetanov, Malinov, Chochev (Minchev, min.88), Despodov; Galavinov (Ilíev, min.58) y P.Hristov.



Goles: 1-0, min. 84: Sóbolev (penalti).



Árbitro: Alexéi Kulbakov (BLR). Amonestó a Sóbolev y Dzhikiya.



Incidencias: partido de preparación para la Eurocopa disputado en el estadio Lev Yashin del Dinamo Moscú ante varios miles de espectadores.

EFE