Gales no pasó del empate sin goles ante Albania

Fútbol Internacional

Sábado 5| 2:12 pm





Gales, que solo contó con la aportación de Gareth Bale en los últimos veinte minutos, se mostró incapaz de imponerse a Albania, a una semana de su debut en la Eurocopa 2020.



El conjunto de Robert Page, que efectuó numerosos cambios en relación al partido contra Francia del pasado miércoles, que terminó en derrota, no encontró soluciones ante el desparpajo de Albania que sometió a su rival a una presión alta y que mostró su peligro a la contra.



El cuadro albanés que dirige el italiano Edoardo Reja ha mejorado. Ya no es el equipo de antaño fácil de batir. Entre sus futbolistas ya cuenta con hombres que militan en el fútbol europeo a alto nivel como Ardian Ismajli, del Spezia, Marash Kumbulla, en el Roma o Berat Djimsiti, del Atalanta.



Tuvieron protagonismo también Keidi Bare, que milita en el Espanyol y Rey Manaj, del Barcelona B.



Gales, que se estrenará en la Eurocopa el sábado próximo ante Suiza, uno de los componentes del Grupo A que completan Italia y Turquía, se hizo con el dominio del juego paulatinamente pero no supo deshacer el orden del cuadro albanés.



Los cambios no mejoraron al cuadro galés. Saltó al campo Kieffer Moore y después, a la hora de juego, Joe Rondon, Matt Smith y Harry Wilson. Tampoco pudo desniveló la situación Bale, que entró a veinte minutos del cierre por Tyler Roberts. Para entonces, el choque estaba espeso y sin ritmo por el gran número de interrupciones por los cambios.



Gales cierra su ronda de partidos de preparación sin gol. No fue capaz de marcar ante Francia, con la que perdió 3-0 y ahora tampoco contra Albania (0-0).







-- Ficha técnica:



0 - Gales: Wayne Hennessey; Etham Ampadu (Kieffer Moore, m.46), Chris Mephan, Ben Davies (Joe Rondon, m.61), Neco Williams; Dylan Levitt, Joe Allen (Matt Smith, m.61), Aaron Ramsey (Harry Wilson, m.61), Rhys Norrington-Davies; David Brooks (Jonathan Williams, m.76) y Tyler Roberts (Gareth Bale, m.71).



Seleccionador: Robert Page.



0 - Albania: Gentian Selmani; Ardian Ismajli, Marash Kumbulla, Berat Djimsiti; Albi Doka (Frederic Veseli, m.46), Endri Cekici (Sherif Kallaku, m.76), Keidi Bare (Qazim Laci, m.76), Amir Abrashi, Ermir Lenjani (Lorenc Trashi, m.61); Rey Manaj (Taulant Seferi, m.77) y Bekim Balaj (Sokol Cikalleshi, m.60).



Seleccionador: Edoardo Reja(ITA)



Árbitro: Neil Doyle (IRL). Mostró tarjeta amarilla a Ardian Ismajli, Rey Manaj, Qazim Laci y Amir Abrashi, de Albania y a David Brooks, Rhys Norrington-Davies y Chris Mepham, de Gales.



Incidencias: encuentro internacional amistoso disputado en el Cardiff City Stadium.

EFE