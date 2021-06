Hazard no jugará el jueves frente a Grecia pero sí el domingo contra Croacia

Fútbol Internacional

Miércoles 2| 9:53 am





El capitán de Bélgica y delantero del Real Madrid, Eden Hazard, no jugará este jueves en amistoso frente a Grecia, anunció el seleccionador Roberto Martínez, que sí cuenta con el que el futbolista participe el domingo frente a Croacia en el segundo amistoso de preparación para la Eurocopa.



"Con Eden teníamos que elegir un partido, no habría sido positivo para Eden jugar dos partidos en tres días. Probablemente jugará 45 minutos el domingo, ese sería el plan", dijo este miércoles en rueda de prensa el técnico español.



Hazard, que ha sufrido una plaga de lesiones en las dos últimas temporadas y no ha jugado con Bélgica desde diciembre de 2019, contaba con ir llegando poco a poco a su mejor forma y en la sesión del martes, la primera del grupo completo en la concentración, se entrenó al margen del equipo.



El técnico tampoco empleará mañana en el Estadio Rey Balduino de Bruselas al compañero de Hazard en el Real Madrid y guardameta titular de la selección belga, Thibaut Courtois, y será el arquero del Brujas, Simon Mignolet, quien ocupe su lugar.



"La ventaja de tener 26 jugadores es que tenemos muchas opciones", señaló Martínez.



Otros de los jugadores que no participarán en el amistoso del jueves frente a Grecia será el defensa del Vissel Kobe nipón Thomas Vermaelen, que llegó a Bélgica de Japón el lunes, el zaguero del Benfica Jan Vertonghen, reservado también para el partido contra Croacia el domingo y el defensa de Borussia de Dormund Axel Witsel, que ha llegado tocado y no jugará hasta el torneo oficial,



Tampoco jugará los amistosos de preparación el centrocampista Kevin de Bruyne, que se lesionó en la final de la Liga de Campeones con el Machester City, sufre una doble fractura en la cara de nariz y de la órbita izquierda y aún no se sabe cuándo se unirá al grupo.



"Estará disponible para la Eurocopa. ¿Cuándo? No lo sabemos todavía", dijo Martínez, que celebró en todo caso que, pese al contratiempo de la lesión, el jugador no haya necesitado ser operado, lo que hubiera puesto en riesgo su participación en el Eurocopa que arranca el 11 de junio.



VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 El seleccionador quiso también aclarar las dudas que habían surgido en la prensa local ante el hecho de que no todos los futbolistas se vacunaran el pasado lunes y aseguró que la concentración se desarrolla "en un ambiente muy seguro".



"Todo el mundo estará vacunado cuando acabe la Eurocopa. Sólo que algunos se vacunan ahora y otros, porque tienen anticuerpos, serán vacunados al final de la Eurocopa", dijo Martínez, quien subrayó que todos en el grupo son conscientes de la importancia de la vacunación para frenar la pandemia.



El técnico precisó que la decisión de que unos hayan recibido la primera dosis y otros no "es médica y científica" y agregó que el cuerpo técnico se ha vacunado en su totalidad.



"Todas las decisiones se han tomado tras consultar con virólogos", precisó el portavoz de la Federación, Stefan Van Loock.



Los futbolistas internacionales y el cuerpo técnico de Bélgica fueron autorizados como grupo prioritario en la vacunación y el pasado lunes la Federación informó de que esa misma noche "un gran número de jugadores recibieron la primera inyección" y señalando que quienes no recibieron la dosis es porque "ya han obtenido un grado suficiente de inmunidad".



La Federación distribuyó imágenes en las que se veía a Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Timothy Castagne y Jérémy Doku recibiendo una primera dosis de Pfizer-BionTech o de Moderna, ya que Bélgica limita el uso de Janssen y AstraZeneca a mayores de 41 años. Los jugadores recibirán su segunda al término de la Eurocopa.



Es de dominio público que varios de los internacionales belgas han pasado la Covid-19, como Simon Mignolet, Matz Sels, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Yannick Carrasco y Eden Hazard. / EFE