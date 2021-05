Infantino: "Clara y meridianamente la FIFA está en contra de la Superliga"

Fútbol Internacional

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mostró su claro rechazo y el del organismo al proyecto de la Superliga de algunos clubes europeos y defendió que el fútbol funcione con los principios básicos de solidaridad e igualdad de oportunidades.



"Se ha hablado mucho de la pirámide del fútbol y se ha dicho mucho de la Superliga en Europa, una especie de competición aparte de las estructuras del fútbol. Lo dije antes y lo repito claramente y meridianamente. La FIFA está en contra de ese tipo proyecto el fútbol", dijo durante su intervención en la apertura del 71 Congreso que la FIFA celebra este viernes.



Según sus palabras, "el fútbol no debería buscar fuera de nuestras estructuras para avanzar y no deberíamos perder la fe en los principios básicos de solidaridad igualdad de oportunidades, que son los pilares en los que se sostiene".



No obstante, Infantino señaló también que "el modelo existente del fútbol tampoco es perfecto" y está en una situación "en la que no hay un equilibrio suficiente".



"No vemos igualdad de oportonidades en todo el mundo y tampoco mucha solidaridad. Vemos una concentración de talentos de jugadores y dinero que no favorece. Es nuestro interés y el del fútbol abordar este desequilibrio. Queremos abordarlo y solucionarlo con todos ustedes en espíritu de cooperación y diálogo", añadió ante federaciones reunidas de manera virtual. EFE