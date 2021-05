Neymar se vacuna y desea que inyecciones lleguen rápido a todos

Fútbol Internacional

El brasileño Neymar, de 29 años y estrella del París Saint-Germain (PSG), anunció este jueves que fue vacunado en Francia contra la COVID-19 y mostró su deseo de que las inoculaciones lleguen "lo más rápido posible" no solo a su país, "sino al mundo entero".



"Deseo que todo regrese a la normalidad lo antes posible y que no solo que mi país, Brasil, sea vacunado, sino el mundo entero", dijo el futbolista en un mensaje en Instagram.



La estrella brasileña publicó en esa red social una fotografía en la que un enfermero le inyecta una dosis -no especifica de qué vacuna- en el brazo izquierdo, casi completamente tatuado.



"Después de tanta espera, llegó mi turno", agregó. El jugador resultó infectado por la COVID-19 el pasado septiembre.



En Francia, donde más del 30 % de la población ya está inmunizada, la vacunación está abierta desde el pasado 12 de mayo al todos los mayores de edad, aunque bajo ciertas condiciones.



Los menores de 50 años pueden recibir dosis siempre y cuando hayan sobrado algunas de un día para otro, normalmente debido a anulaciones de consultas.



No obstante, el Gobierno francés acaba de anunciar el adelanto del 15 de junio al 31 de mayo la vacunación general para todos los mayores de edad, sin restricciones.

EFE