Pirlo: Por supuesto que me confirmaría como técnico del Juventus

(EFE).- Andrea Pirlo, técnico del Juventus Turín, aseguró este miércoles que, si pudiera elegir, se confirmaría como preparador del equipo turinés para la próxima temporada, tras ganar la Copa Italia en la final contra el Atalanta.



"Por supuesto que me confirmaría (como técnico del Juventus), por eso soy entrenador. Luego es el club el encargado de decidir, pero a mí me gustaría seguir", dijo Pirlo al acabar la final de la Copa Italia, en declaraciones a la televisión nacional italiana "Rai Sport".



Pirlo levantó este miércoles el segundo trofeo de la temporada en el Juventus, tras la Supercopa italiana, pero su año ha sido complicado por los altibajos vividos en la Serie A, en la que es quinto a falta de una jornada para el final, y por la eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones.



El Juventus necesitará ganar al Bolonia en la última jornada y esperar que uno entre el Milan y el Nápoles no sumen tres puntos para entrar en la Liga de Campeones.



"Estos triunfos no pueden cancelar nuestros altibajos, pero como primer año como entrenador aprendí mucho. Pasaron muchas cosas, pero lo bueno del fútbol es esto, porque al final te regala satisfacciones como la de este miércoles que te dan alegría", dijo el técnico italiano.



Pirlo, que jugó en el Juventus de 2011 a 2015, reconoció que, pese a ser ahora entrenador, le gustaría poder saltar al campo y seguir compitiendo como futbolista. EFE