Peñarol, San Lorenzo y Universitario avanzan a cuartos de final

(EFE).- La Copa Libertadores de fútbol sala cerró este martes su fase de Grupos y su cuadro de cuartos de final luego de las clasificaciones del Peñarol uruguayo, el San Lorenzo argentino y el Universitario de Perú.



Este miércoles comenzarán los cuartos de final del torneo que se disputa en el Polideportivo del departamento (provincia) de Florida, en el suroeste de Uruguay.



El San Lorenzo y el Universitario comenzaron esta última fecha de la primera fase con un 1-1 que les permitió a ambos pasar a la siguiente etapa en el segundo y tercer lugar del grupo A, respectivamente.



El vigente campeón del certamen, el Carlos Barbosa brasileño, continúa demostrando porqué es candidato y esta vez no tuvo piedad ante la Societa Sportiva Bocca, a quien vapuleó por 0-9 para cerrar invicto la primera fase.



El Corinthians brasileño y el Delta Te Quiero venezolano, ambos ya clasificados, no colmaron las expectativas puestas en el juego e igualaron 1-1 en un partido que les sirvió para descansar de cara a la siguiente etapa.



Quien mostró una nueva cara fue el Peñarol uruguayo, que venía de sufrir dos derrotas y se recuperó al vencer con autoridad por 0-4 al Proyecto Latín boliviano. El triunfo del aurinegro junto a la cantidad de goles convertidos, le permitió pasar a la próxima fase como uno de los mejores terceros.



El otro conjunto local, el Nacional uruguayo, no pudo seguir los pasos de su tradicional rival y sumó una nueva derrota por 1-3 ante el Cerro Porteño que lo dejó fuera del certamen.



El equipo paraguayo, pese a estar clasificado, no tuvo piedad con los tricolores y sacó a lucir su fortaleza para la definición.



En tanto, la Alianza Platanera, de Colombia, que también estaba ya clasificada, goleó a la Universidad de Chile por 4-1 y lo dejó fuera de la competencia.



La edición 2021 del certamen tuvo tres zonas de cuatro equipos cada una, que se midieron en un solo partido entre el domingo 16 y el martes 18 de mayo.



Los dos primeros equipos de cada zona, además de los dos mejores terceros, avanzaron a los cuartos de final que comenzarán a jugarse este miércoles.



El sábado 22 de mayo, un día después de las semifinales, se disputará la final y el encuentro por el tercer puesto. EFE