River Plate sin portero en la Libertadores

Buenos Aires. Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate, informó este martes que la Conmebol no les permitió anotar al portero juvenil Alan Díaz en la Copa Libertadores luego de que se contagiaran veinte jugadores, entre ellos los cuatro arqueros.



"Lo aceptamos, pero no podemos dejar de marcar el estado de ánimo que tenemos. Estamos sorprendidos, jamás hubiésemos pensado que podían tomar una decisión de este tipo", sostuvo D'Onofrio en diálogo con el canal ESPN.



"Hay un artículo que prevé sustituir al arquero por lesión grave, el covid es una lesión grave. Los cuatro arqueros profesionales se han contagiado, lo que estamos pidiendo es poder sustituirlos, nunca pensé que podían tomar una decisión de este tipo", añadió.



"La seriedad de la Copa Libertadores requiere que juguemos con arquero. Sin arquero es imposible. En 1909 fue la única vez que River jugó con un arquero que era jugador de campo, era fútbol amateur. Era más digno que por lo menos nos dejaran anotar un arquero. Es un puesto clave. No estamos pidiendo un favor, estamos diciendo que nos corresponde", aseguró.



River Plate sufrió un brote de covid-19 que afectó a 20 jugadores, cuatro de ellos porteros.



El Millonario recibirá este miércoles al colombiano Independiente Santa Fe por la quinta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores.



Fluminense es líder con ocho puntos, le siguen River Plate con seis, Junior de Barranquilla con tres e Independiente Santa Fe con dos.



El entrenador Marcelo Gallardo solo tiene a diez jugadores a disposición: los defensas Fabrizio Angileri, Jonatan Maidana, Héctor Martínez, Milton Casco y Tomás Lecanda, los centrocampistas Jorge Carrascal, José Paradela y Felipe Peña Biafore y los delanteros Julián Álvarez y Agustín Fontana.



El defensa Javier Pinola y el centrocampista Enzo Pérez, lesionados, podrían jugar a pesar de no estar en óptimas condiciones físicas. EFE