A 33 días del debut, Uruguay cree que puede ser la última copa de sus líderes

A falta de poco más de un mes para su debut en la Copa América, el 17 de junio frente a Argentina en Córdoba, Uruguay se encamina a comenzar la preparación de un torneo que podría ser el último a nivel continental de referentes como Luis Suárez, Edinson Cavani o el seleccionador, Óscar Washington Tabárez.



El director técnico de 74 años ya dejó traslucir en varias oportunidades que las eliminatorias sudamericanas o el propio Mundial de Catar 2022 serán su "último baile", por lo que es casi un hecho que no guiará a la Celeste después.



Además, dentro de su plantilla llena de jóvenes figuras, Uruguay tiene a varios jugadores veteranos que lentamente se van aproximando a su despedida.



Diego Godín tiene 35 años y Suárez, Cavani, Martín Cáceres y Fernando Muslera uno menos.



Por esto, parece poco probable que los cinco lleguen a la próxima edición de la Copa América. Entonces, esta será la oportunidad de volver a ganar juntos un torneo que comenzarán jugando en la tierra que los consagró diez años atrás, en 2011, y convirtió a Uruguay en la selección más galardonada, con 15 títulos.



Con vistas a la copa que organizarán Argentina y Colombia, todo hace indicar que los planes del cuerpo técnico uruguayo no cambiarán, a menos que haya una lesión inesperada.



El hecho de no hacer grandes variantes en las convocatorias es uno de los sellos de Tabárez, por lo que nadie espera sorpresas en la lista de 23 convocados.



Ya con Muslera recuperado de su fractura de tibia y peroné, la Celeste volverá a contar con su portero titular, mientras que Martín Campaña, Martín Silva y Sergio Rochet se disputarán los otros dos lugares.



Por su parte, Cáceres, Godín, José María Giménez y Matías Viña son los máximos candidatos a ser titulares en una línea final en la que es probable que Tabárez opte por llevar tres relevos. Estos podrían ser Ronald Araújo, Sebastián Coates y Damián Suárez.



En el centro del campo, los jóvenes Nahitan Nández, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Lucas Torreira serán parte de la lista final. Mientras tanto, otro de los lugares para la zona defensiva de podría estar ocupado por Matías Vecino o Mauro Arambarri.



En tanto, el veloz Brian Rodríguez y los habilidosos Nicolás de la Cruz y Giorgian de Arrascaeta serían los encargados de generar el ataque.



En la delantera, Suárez y Cavani serán los titulares, mientras que Darwin Núñez, Jonathan Rodríguez y Maxi Gómez se perfilan para ser sus relevos.



De ser así, el probable once saldrá a su primer partido con Muslera en la portería; Cáceres, Giménez, Godín y Viña en la última línea; Valverde, Bentancur, Torreira y de la Cruz en el centro del campo; Suárez y Cavani en el ataque. EFE