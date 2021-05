Presidente de la Federación Alemania anuncia su dimisión

Fútbol Internacional

El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Fritz Keller, anunció que dimitirá, tras una larga reunión de la cúpula del organismo en la que se avecina una renovación casi completa.



Entre Keller, el vicepresidente Rainer Koch y el secretario general Friedrich Curtiuos había habido fuertes tensiones.



El punto culminante se dio en una reunión hace unos días en la que Keller insultó a Koch comparándole con el juez nazi Rolf Freisler, responsable de numeras condenas de muerte a opositores durante el nacionalsocialismo.



Desde entonces la presión sobre Keller había aumentado aunque éste, que se disculpó posteriormente, dijo en varias ocasiones que no dimitiría.



Ahora, según un comunicado de la DFB, Keller anunció que dimitirá el lunes, tras una sesión del Tribunal Deportivo del organismo.



Luego, según el mismo comunicado, se rescindirá el contrato de Curtius como secretario general.



Los dos vicepresidentes, Koch y Peter Peters, seguirán hasta las próximas elecciones que tendrán lugar a comienzos de 2022 y formarán una presidencia bicéfala interina.



No obstante, Koch no se presentará a la reelección en las elecciones de 2022.

