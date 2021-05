El París Saint Germain se deja media liga en Rennes

Fútbol Internacional

Domingo 9| 5:40 pm





Redacción deportes. El París Saint Germain no pasó del empate en Roazhon Park ante el Stade Rennes (1-1) y se distanció del líder, el Lille, a falta de dos jornadas para el final de la Ligue 1.



El conjunto de Mauricio Pochettino, que no contó con Kylian Mbappe ni con Marco Verratti, queda a tres puntos del primer puesto. Dejó escapar una ocasión de mantener el pulso y elevar la presión alequipo de Christophe Galtier.



Sin Eduardo Camavinga ni Steven N'Zonzi, el equipo de Bruno Genesio aspira a un puesto europeo y fue capaz de reaccionar a la ventaja adquirida por los parisinos en el tiempo añadido de la primera parte cuando una falta de Nayef Aguerd sobre Layvim Kurzawa fue sancionada con un penalti que transformó Neymar.



El París Saint Germain no fue capaz de ampliar su ventaja y poco a poco empezó a ser dominado por su rival. Así, un córner botado por Benjamin Boiregeaud fue cabeceado por Sherou Guirassy.



El cuadro de Pochettino, que recurrió a Mauro Icardi a diez minutos del final, jugó los últimos minutos con un hombre menos por la expulsión de Kimpembe con roja directa.



Ni el Rennes ni el París Saint Germain se acercaron a su objetivo. El Stade desperdició los tropiezos del Lens y el Marsella, y el PSG es incapaz de mantener el ritmo del Lille. EFE