UEFA aprueba reintegración de 9 clubes de la fallida Superliga

Madrid. La UEFA anunció este viernes que ha aprobado medidas de reintegración para nueve clubes de la llamada "Superliga", que reconocen que el proyecto fue un error y remitirá a sus órganos competentes el asunto de los demás implicados: Real Madrid, Barcelona y Juventus.



"Los nueve clubes reconocen y aceptan que el proyecto de la Superliga fue un error y piden disculpas a los aficionados, a las federaciones nacionales, a las ligas nacionales, a los demás clubes europeos y a la UEFA. También han reconocido que el proyecto no habría sido autorizado por los Estatutos y Reglamentos de la UEFA", señala el organismo en un comunicado.



En este indicó que "en un espíritu de reconciliación, y por el bien del fútbol europeo, nueve de los 12 clubes implicados en el proyecto de la llamada 'Superliga' presentaron a la UEFA una 'Declaración de Compromiso de los Clubes' que establece la posición de los mismos, incluyendo su compromiso con las Competiciones de Clubes de la UEFA, así como con las competiciones nacionales de clubes".



Arsenal, Milan, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur son los clubes cubiertos por las medidas que han aceptado.



Según las mismas, en particular cada club:



- Reconoce y acepta sin reservas el carácter vinculante de los Estatutos de la UEFA.



- Mantiene su compromiso y participará en todas las competiciones de clubes de la UEFA de cada temporada para las que se clasifique por méritos deportivos.



- Se reincorporará a la Asociación Europea de Clubes (ECA), que es el único organismo representativo de los clubes que reconoce la UEFA.



- Tomarán todas las medidas a su alcance con vistas a poner fin a su participación en la empresa creada para formar y gestionar la Superliga y cesarán cualquier acción legal relacionada existente.



- Como gesto de buena voluntad, y junto con los demás clubes, harán una donación por un total de 15 millones de euros, que se destinará al beneficio de los niños, los jóvenes y el fútbol de base en las comunidades locales de toda Europa, incluido el Reino Unido.



- Estarán sujetos a la retención del 5% de los ingresos que hubieran recibido de las competiciones de clubes de la UEFA durante una temporada, que serán redistribuidos.



- Aceptarán que se les impongan multas sustanciales si pretenden jugar en una competición no autorizada de este tipo (100 millones de euros) o si incumplen cualquier otro compromiso que hayan asumido en la Declaración de Compromiso de Club (50 millones de euros).



- Proporcionarán compromisos individuales a la UEFA en los que se aceptan todos los principios y valores establecidos en el Memorándum de Entendimiento de 2019 entre la UEFA y la Asociación Europea de Clubes



En un comunicado, la UEFA señaló que "de cara al futuro, los clubes se comprometen plenamente con las nuevas reformas de horizonte posteriores a 2024. A petición de los clubes, la UEFA pedirá y apoyará que sus respectivas Federaciones Nacionales y Ligas Nacionales consideren debidamente el espíritu, el contenido y el propósito de los compromisos adquiridos por los clubes con la UEFA".



"Además, y de cara al futuro, la UEFA se ha reservado todos los derechos para tomar las medidas que considere oportunas contra los clubes que hasta ahora se han negado a renunciar a la llamada 'Superliga'. El asunto se remitirá rápidamente a los órganos disciplinarios competentes de la UEFA".



El presidente del organismo, Aleksander Ceferin, recordó que en el Congreso de la UEFA hace dos semanas dijo "que se necesita una organización fuerte para admitir que se ha cometido un error, especialmente en estos días de juicio en las redes sociales".



"Estos clubes han hecho precisamente eso. Al aceptar sus compromisos y su voluntad de reparar el trastorno que causaron, la UEFA quiere dejar atrás este capítulo y seguir adelante con un espíritu positivo", añadió.



El presidente aseguró que "las medidas anunciadas son significativas, pero UEFA no se quedará con el importe de las sanciones económicas" y aclaró que "todas ellas se reinvertirán en el fútbol juvenil y de base en las comunidades locales de toda Europa, incluido el Reino Unido".



"Estos clubes reconocieron rápidamente sus errores y han tomado medidas para demostrar su arrepentimiento y su futuro compromiso con el fútbol europeo. No se puede decir lo mismo de los clubes que siguen participando en la llamada 'Superliga' y la UEFA se ocupará de esos clubes más adelante".



La creación de la Superliga fue anunciada la noche del pasado 18 de abril, en vísperas del Congreso que la UEFA celebró dos días después en Montreux y que mostró su rechazo al proyecto. EFE