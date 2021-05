Zidane: El gol de Militao ha sido una liberación

Fútbol Internacional

(EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, señaló como clave en el triunfo ante Osasuna el primer tanto del partido marcado por el brasileño Militao, que afirmó fue "una liberación" y mantiene a su equipo en la pelea por un título, que aseguró que van "a hacer todo lo posible" por ganar.



"Otra vez portería a cero y metemos dos goles, hay que estar satisfecho por mis jugadores porque es una buena victoria hoy. Me alegro solo por ellos porque al final cuando un equipo juega como en la primera parte, que tuvimos cinco ocasiones para hacer gol y no metimos, es un poco frustrante", afirmó en rueda de prensa.



"Al descanso les dije que iba a llegar el gol con paciencia y con juego. Sobre todo estoy muy contento por la primera parte y cuando meten el gol es una liberación. Para mi también", añadió.



El técnico madridista afirmó que se "puede" aspirar a defender el título liguero y llegar a la final de la Liga de Campeones. "Nos han pasado muchas cosas pero estamos ahí, con dificultades pero son tres puntos más. Estamos en la pelea faltando cuatro jornadas. Vamos a pelear hasta el final y se puede, no digo que vamos a ganar pero vamos a hacer todo lo posible para intentarlo".



El belga Eden Hazard regresó a la titularidad tres meses después y dejó buenas sensaciones a su entrenador. "Ha estado muy bien. Es la primera vez que juega de inicio y lo vi bien, sobre todo en la posición cerca de Karim. Lo han intentado y estoy contento con su partido".



Por último, defendió Zidane la mejoría en el apartado físico de su equipo antes de encarar la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones. "Hoy estamos muy bien física y anímicamente porque cuando terminamos el partido estamos ya recuperando, jugamos cada tres días, todos los detalles son muy importantes y lo trasladamos cada partido. Hoy físicamente estuvimos muy bien". EFE