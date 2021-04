Andrés Ponce: De goleador a zapador

Fútbol Internacional

Viernes 30| 12:36 pm





Samuel Aldrey /@SamuelAldrey

Andrés Ponce, (24 años), es un jugador dispuesto a cualquier sacrificio, incluso dispuesto a sacrificar el gol. Al delantero le ha tocado cavar trincheras en el estadio del Rotor Volgograd, en un club hartamente defensivo y se ha convertido en un zapador, un jugador de equipo dispuesto al exceso de desgaste defensivo en pro del colectivo, pero sin olvidar su pasión: “me gusta estar en el área y actuar rápido para marcar”.

¿Qué recuerda más de sus primeros años en el Táchira? ¿Aún siente nervios al salir a la cancha?

Recuerdo que era aún un niño, pero llegar ese vestuario y ver tantos jugadores con experiencia que me ayudaron muchísimo con sus consejos. Todo eso me llevó a crecer como futbolista y como persona. Y aún hoy sigo viviendo el fútbol como en esos primeros momentos con nervios antes de cada partido, pero ya los puedo controlar un poco más, (se ríe), aunque los vivo siempre de la mejor manera.

¿Por qué decidió irse tan pronto de Venezuela a Europa?Â

Sí, yo creo que mi pronta salida de Venezuela hacia Europa ha influido mucho en mi carrera. Todos esos partidos que jugué con el Táchira junto con los resultados que tuve con las selecciones sub-15, sub-16 y sub-17 fue lo que me impulsó a esa decisión. Tener a los 18 años un contrato de la Sampdoria, no lo pensé ni lo dudé. De ahí en adelante el tema de salir sin experiencia, a los 18 años, me ha costado mucho, pero he aprendido mucho de eso. Hay que tener coraje y paciencia.Â

Ha pasado por ocho equipos ¿Cómo se adapta uno a tanto cambio?

Tener contrato con la Sampdoria durante cinco años y no entrar en los planes del primer equipo me ha llevado a salir a préstamo. Llegué en el primer año a la filial con la Sampdoria, anoté 25 goles y logré debutar en la Serie A, pero la decisión del club era darme a préstamo. Algo con lo que no estaba de acuerdo, pero cuando las cosas no dependen de ti hay que ver el lado positivo y aceptarlo. No es fácil cambiar cada año de equipo y creo que eso en lo personal no me gustaba y sigue sin gustarme cambiar mucho de equipo.Â

Ahora ese viaje lo llevó a miles de kilómetros de distancia a Rusia al Rotor Volgograd. El club no pasa por su mejor momento va 15° y peleando el descenso ¿cómo está el ambiente?

El club está en una situación difícil, nos quedan tres partidos a los que hay que ir como si fueran una final. Hay que sacar el carácter para salir de la posición del descenso. Nuestro equipo se caracteriza de defender y esperar. Ahí se me dificulta a mí marcar más seguido, pero lo más importante es el resultado del equipo. Si hay que defender y ayudar al equipo se hace. Ya me tocará la oportunidad de marcar el tercer gol. Tendré que ser eficaz (ríe).

Hablemos de tu posición ¿dónde te sientes cómodo dentro de la cancha?Â

En mi posición muchos entrenadores piden cosas diferentes. Depende de lo que pida cada técnico. Tenemos que ser siempre profesionales adaptarnos a eso. Aunque, para mí, disfruto estar siempre dentro del área esperar centros y actuar rápidamente en esa zona para marcar.

Ahora solo lleva dos goles, el delantero vive del gol. Aunque ahora se les pide otras cosas ¿qué herramientas ha añadido a su juego?

Siempre nos van a pedir el gol. Pero uno va aprendiendo también cosas diferentes. El posicionamiento sin balón para defender y cuando recuperamos la pelota estar bien posicionado para hacer respirar al equipo, es una de las cosas que he aprendido. Todo eso es un proceso diferente. Sobre todo, aquí en Volgogrado porque nos enfocamos en defender y ahora me he convertido en ese punto de apoyo de sostener el balón para ganar faltas. Esas son cosas que he ido aprendiendo.Â

Pero has sido convocado a los dos últimos partidos ¿a qué se debió?

No he podido jugar los últimos juegos por un golpe. Pienso que para mí ya termino el campeonato porque necesito hacer un tratamiento de dos semanas para estar recuperado de la rodilla. Eso m

