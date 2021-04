Palmeiras atropella a Independiente Del Valle y sigue en el grupo A

Fútbol Internacional

Sao Paulo. El Palmeiras brasileño, campeón de la Copa Libertadores de 2020, vapuleó este martes por 5-0 al Independiente del Valle ecuatoriano con un doblete del delantero Rony en un partido muy cómodo que le sirvió para apuntalar su liderato al frente del grupo A.



La presión alta del conjunto paulista y los errores en defensa condenaron a los Rayados, que en menos diez minutos de la primera mitad se vieron con dos goles en contra.



Cuando peor lo estaba pasando el Palmeiras, Patrick de Paula sentenció en el minuto 65 tras aprovechar el enésimo error de la zaga ecuatoriana, que aún sufriría el segundo tanto de Rony en el 74. El quinto lo firmaría el volante Danilo Barbosa en el 81.



Y pudieron ser más de no ser por las intervenciones del guardameta Moisés Ramírez.



Además, en el duelo de técnicos portugueses, Abel Ferreira le ganó el pulso a Renato Paiva con la misma fórmula que le llevó a conquistar la pasada edición de la Libertadores: una presión constante y una efectividad demoledora.



Con este triunfo, Palmeiras lidera el grupo A con seis puntos e Independiente del Valle se queda con apenas uno en el tercer lugar, a la espera del partido de este miércoles entre Defensa y Justicia argentino y Universitario peruano.



Después de perder la Supercopa de Brasil, la Recopa Sudamericana y algunos malos resultados en el Campeonato Paulista, el Palmeiras recuperó esta noche la intensidad y el rigor.



Rony fue un infierno para la defensa del Matagigantes. El delantero brasileño abrió el camino de la victoria en una transición rápida, letal, que empezó con un pase al espacio de Raphael Veiga, tras una pérdida en la salida de la pelota de Independiente.



El ariete brasileño no se lo pensó dos veces y fusiló con todo la portería de Ramírez.



La apisonadora verdiblanca encontró un nuevo agujero en la retaguardia ecuatoriana nueve minutos después.



Esta vez fue Patrick de Paula quien dejó solo a Luiz Adriano para poner el 2-0, en una jugada calcada a la del primer tanto. El exfutbolista del AC Milan y Spartak de Moscú no marcaba desde el pasado 18 de enero.



El cuadro de Paiva echó mucho de menos al extremo argentino Christian Ortiz, baja de última hora por la covid-19, según la prensa ecuatoriana.



En la segunda parte, reforzó su dominio sobre los locales, pero no lo transformó en goles, más bien lo contrario, encajó tres más.



El centrocampista argentino Lorenzo Faravelli, quien lleva cuatro dianas en esta Libertadores, despertó por fin, pero fue incapaz de meter a los suyos en un encuentro que terminó de reventar Patrick de Paula.



El 3-0 fue una losa enorme para Independiente, que para entrar en la fase grupos apeó a todo un tricampeón de la Libertadores como el Gremio de Porto Alegre. Y aún faltarían los tantos de Rony, el segundo para él, y Danilo Barbosa para cerrar una 'manita' que mete miedo a posibles aspirantes. El campeón ha vuelto. EFE