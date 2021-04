De Arrascaeta y Gabigol mantienen al Flamengo líder del grupo G

Fútbol Internacional

Con un gol del uruguayo Giorgian de Arrascaeta y otros dos de Gabriel Barbosa 'Gabigol', el Flamengo brasileño goleó este martes 4-1 al Unión La Calera chileno y se mantuvo líder del grupo G de la Copa Libertadores con pleno de puntos tras dos jornadas disputadas.



En el estadio Maracaná de Río de Janeiro, De Arrascaeta le regaló el primer tanto a 'Gabigol' en el minuto 31 y marcó tan solo tres después al culminar un contragolpe en el que participó Bruno Henrique.



El conjunto chileno, que juega por primera vez la Libertadores, apenas mostró algo de iniciativa en la segunda mitad, cuando recortó distancias por medio de atacante argentino Sebastián Sáez, en el minuto 57.



En un arreón final, 'Gabigol' marcaría el segundo en su cuenta particular a pase de Bruno Henrique en el minuto 79 y Pedro, que había salido desde el banquillo, pondría el definitivo 4-1 en el 85.



La contundente victoria mantiene al Flamengo en la cima del grupo G, con seis puntos de seis posibles, dos más que el LDU de Quito, que este martes derrotó 3-1 al Vélez argentino, colista sin puntos.



La Calera sigue con un solo punto en la tercera posición.



El Flamengo paseó su favoritismo, aunque tuvo un inicio discreto. Se vio tan superior que empezó demasiado relajado, con un ritmo de juego parsimonioso.



Lento en la circulación de la pelota, los pupilos de Rogerio Ceni no dieron con la tecla hasta el minuto 31, cuando Gerson, De Arrascaeta y 'Gabigol' hilvanaron una jugada al primer toque que finalizó el delantero brasileño dentro del área.



Hasta entonces La Calera había aguantado el dominio flamenguista sin demasiado apuros, con la idea de sorprender al contragolpe.



Pero el tanto de 'Gabigol' deshilachó por completo al cuadro del técnico argentino Luca Marcogiuseppe, que recibió el segundo golpe cuando estaba volcado en busca del empate.



De Arrascaeta fue el arquitecto del segundo zarpazo. En un contraataque, el creativo uruguayo conectó con Bruno Henrique y éste le devolvió la pelota para definir con suma facilidad ante el portero argentino Alexis Martín Arias.



Marcogiuseppe movió el banquillo en el descanso y dio entrada a Jorge Valdivia, de 37 años y viejo conocido del fútbol brasileño, y a Sáez.



El atacante argentino metió para dentro la primera que tuvo al aprovechar un pase en largo de Simón Ramírez que sorprendió a la zaga rojinegra.



De Arrascaeta casi marcó de falta directa minutos después y 'Gabigol' protestó un posible penalti que no concedió el árbitro.



La Calera también rozó el empate en una mala salida del balón del Flamengo, que volvió a apretar el acelerador en la recta final con los tantos de 'Gabigol' y Pedro. EFE