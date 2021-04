Mbappe pone líder al PSG

Fútbol Internacional

Sábado 24| 12:42 pm





El delantero Kylian Mbappe llevó al liderato de la Ligue 1 al París Saint-Germain, que este sábado ganó en Metz (1-3) en la trigésima cuarta jornada de la competición, cuatro días antes de recibir al Manchester City en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.



La condición de líder del cuadro de Mauricio Pochettino está a expensas del Lille, que el domingo visita al Lyon, cuarto en la tabla y también aspirante al título. El PSG aventaja provisionalmente en dos puntos al Lille.



Mbappe volvió a exhibirse en el Estadio Municipal Saint Symphorien ante un rival que cae ahora al ecuador de la tabla y que sumó su séptimo partido sin ganar.



No hizo excesivas reservas Pochettino para la Liga de Campeones. Contó con Keylor Navas, Mbappe y Neymar. Solo dejó en el banquillo a Ángel Di María y Mauro Icardi, que jugaron el tramo final, y al alemán Julian Draxler y el italiano Moise Kean.



A los cinco minutos ya desequilibró el partido el PSG con un gol de Mbappe marca de la casa. Aprovechó un pase lejano de Ander Herrera para emprender una galopada desde el círculo central y ejecutar un disparo desde la media luna que superó a Alexandre Oukidja.



No acertó a ampliar su ventaja el equipo visitante y el Metz de Frederic Antonetti empató al inicio de la segunda mitad por medio de Fabien Centonze a pase del argelino Farid Boulaya.



Pero a la hora de partido Mbappe volvió a adelantar a su equipo. Recibió la pelota en el borde del área y su tiro, que rebotó en un defensa, alcanzó la red.



Pochettino dio entrada a Ángel Di María por Pablo Sarabia y a Mitchel Bakker por Layvin Kurzawa que jugaron la última media hora. A falta de nueve minutos, Neymar dejó al ser sustituido por Mauro Icardi.



Y a un minuto del final el París Saint Germain aseguró el triunfo cuando Dylan Bronn trabó a Mauro Icardi dentro del área. El delantero argentino lanzó desde los once metros, batió al meta y aseguró el triunfo.

EFE