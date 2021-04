Wenger: "No me extraña que la Superliga haya durado tan poco"

Fútbol Internacional

Martes 20| 7:14 pm





LONDRES. Arsene Wenger, entrenador durante 22 años del Arsenal, no se mostró sorprendido por el derrumbe de la Superliga europea y dijo que nunca creyó en ello.



"No me sorprende que haya durado tan poco", dijo Wenger en declaraciones a Bein Sport.



"No creí en ningún momento que fuera a pasar. Es una competición que ignora los principios básicos del mérito deportivo. Si ignoras eso, matas a las ligas domésticas. Los aficionados nunca aceptarán esto", añadió el técnico galo.



El Arsenal, equipos que Wenger dirigió hasta 2018, es uno de los doce miembros fundadores del proyecto. EFE