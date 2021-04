Mikel Villanueva: Fue un gol muy emotivo

View this email in your browser Foto: Nuno Gomes "Fue un gol muy emotivo" El central del Santa Clara anotó su primer gol del campeonato portugués, en la victoria en casa contra el Nacional por 5-1. En la celebración, dedicó el tanto a su amigo Daniel Benitez El venezolano Mikel Villanueva anotó ayer su primer gol en la Liga NOS, marcando el camino de la victoria de su equipo, el Santa Clara, por 5 a 1 sobre el Nacional de Madeira. Esta victoria es la mayor goleada en la historia de su club en un partido en casa, y los lleva hasta los 35 puntos, la cifra que virtualmente asegura la permanencia para los equipos en el campeonato portugués, cuando aún quedan por disputar ocho jornadas.



“El gol fue muy importante y emotivo. Tardó bastante en llegar mi primer tanto con el Santa Clara pero qué mejor ocasión que esta, pude dedicárselo a mi gran amigo Daniel Benítez que falleció justo dos días antes al partido”, comentó Villanueva sobre la celebración del tanto.



El defensor abrió el marcador del partido luego de un córner que, tras un cabezazo de un compañero, encontró al venezolano libre de marca en el centro del área. Desde ahí, con un certero remate de cabeza, envió la pelota a la escuadra del conjunto visitante, cuando apenas se disputaba el cuarto minuto del partido.



Con el de ayer, Villanueva llegó a 24 partidos y 2.115 minutos disputados entre Liga y Copa esta temporada, siendo el cuarto jugador del equipo con más tiempo de juego. “Creo que mi temporada está siendo muy buena y eso ha hecho que pueda tener continuidad”, valoró. “He sabido aprovechar las oportunidades que me han dado desde el principio. Espero seguir en el camino que voy y poder terminar la liga de forma positiva”.



Para el venezolano es su primer gol en la Liga NOS y su segundo a categoría profesional en Europa, después de anotar el año pasado con la camiseta del Málaga en casa del Deportivo La Coruña, en un partido de la segunda división española.



“La temporada ha sido muy buena, estamos en muy buen nivel como equipo y aún nos falta por mejorar pequeños detalles para cerrar la temporada de la mejor manera posible. Matemáticamente aún no aseguramos la permanencia, pero nunca antes en la Liga NOS un equipo descendió con 35 puntos, igual nosotros trabajaremos para luchar por la mayor cantidad de puntos posibles”, opinó el tachirense.



Con la victoria, el Santa Clara se afianza en la sexta posición igualado en puntos con el Vitória Guimarães, a quien visitará la próxima semana. Ambos están un puesto por debajo del quinto lugar, que ahora conserva el Paços de Ferreira, la última de las posiciones que da acceso a competición europea la próxima temporada.