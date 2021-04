Pochettino: "Mbappé y el club trabajan para que esté aquí mucho tiempo"

Fútbol Internacional

Viernes 9| 12:08 pm





Los recientes rumores de un hipotético traspaso de Mbappé por el Real Madrid el próximo verano recibieron hoy respuesta del técnico del PSG, Mauricio Pochettino, que afirmó en rueda de prensa que el delantero y el club "están trabajando" para que éste se quede en París "por mucho tiempo".



Concretamente, el entrenador argentino dijo que el PSG trabaja para "llegar a un acuerdo" que amplíe el actual vínculo de Mbappé con el club, cuyo contrato vence en junio de 2022.



Según una información de Deportes Cuatro, el internacional francés tiene decidido no renovar con el club de la capital y espera que este verano el Real Madrid llegue a un acuerdo con la propiedad del PSG para su traspaso (algunos medios sitúan su cláusula de rescisión entorno a los 180 millones de euros).



"El deseo del club es que se quede, así que se está trabajando en esa dirección", añadió el exentrenador del Tottenham, que no escatimó elogios para uno de sus mejores goleadores: "Kylian tiene una gran madurez pese a su juventud y por ahora está tranquilo y enfocado en ayudar al equipo a conseguir los objetivos".



Por su parte, el jugador ha evitado hasta ahora pronunciarse sobre este asunto.



El miércoles, tras la victoria de los parisinos en cuartos de final de la Champions League en Múnich, el futbolista francés atendió a los medios pero rechazó hablar de su futuro: "no quiero que todo el mundo hable de mí y no se hable de la victoria del equipo", manifestó.



Pochettino dijo en la rueda de prensa previa al partido de liga contra el Estrasburgo que los rumores son "algo que no se puede controlar", pero que en el fútbol de alto nivel ya están "acostumbrados" a ellos: "está claro que los rumores siempre estarán ahí, latentes..." EFE