Director deportivo del Dortmund: "No vamos a vender a Haaland"

Michael Zorc, director deportivo del Borussia Dortmund, reaccionó a las informaciones que afirman que el padre y el representante de Erling Haaland estuvieron en la mañana de este jueves en Barcelona para negociar el fichaje de su estrella por el club blaugrana y señaló que están tranquilos porque no van a vender al delantero.



"Estoy muy, muy tranquilo con esta cuestión. Sé lo que queremos. No vamos a venderlo", dijo Zorc.



"No tengo nada en contra de que los dos señores quieran cargarse con un poco el sol en el Mediterráneo", añadió el director deportivo del club alemán en declaraciones a "Sport1".



El directivo del Borussia Dortmund respondió así a las informaciones procedentes de España, según las cuales, el padre del jugador, Alf-Inge Haaland, y su asesor, Mino Raiola, se habrían encontrado con el presidente del Barcelona, Joan Laporta.



El Borussia Dortmund ha afirmado repetidamente que no piensa desprenderse de su estrella, el noruego Haaland, al que, supuestamente, pretenden fichar tanto el Barcelona como otros clubes punteros europeos. EFE