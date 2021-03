Sergio Ramos y Gerard Moreno se quedan fuera del once

Fútbol Internacional

El central Sergio Ramos y el delantero Gerard Moreno, por quienes se apostaba para ser titulares en la selección española que este miércoles se mide en el estadio de La Cartuja a Kosovo en partido clasificatorio para el Mundial de Catar 2022, finalmente no están en el 'once' elegido por Luis Enrique para este encuentro.



El técnico asturiano repite con el portero Unai Simón y también con el central de Manchester City Eric García, mientras que en la delantera vuelve a poner a Álvaro Morata junto con FerranTorresy como novedad de titular Dani Olmo, autor del gol del triunfo ante Georgia (1-2).



Sergio Ramos jugó los primeros 45 minutos del partido de Granada ante Grecia (1-1) y después ya no participó en el de Tiflis, mientras que Gerard Moreno no ha gozado en esta ventana de encuentros internacionales de ningún minuto al estar convaleciente de una lesión que trajo de su último compromiso con el Villarreal.



España sale de inicio con Unai Simón; Marcos Llorente, Eric García, Íñigo Martínez, Jordi Alba; Koke, Sergio Busquets, Pedri; Ferrán Torres, Morata y Dani Olmo. EFE