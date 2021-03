Jota y Cristiano enderezan a Portugal, con Joao Félix lesionado

Fútbol Internacional

Martes 30| 10:00 pm





Redacción deportes. Diogo Jota y Cristiano Ronaldo enderezaron el camino de Portugal con una remontada ante Luxemburgo (1-3) con la que consiguió salvar un partido en el que le costó arrancar y que quedó marcado por la lesión de João Félix.



Luxemburgo sorprendió a las "quinas" adelantándose a la media hora, pero Jota -que ya había anotado los dos goles de Portugal ante Serbia- y Cristiano consiguieron darle la vuelta al marcador, mientras que Palhinha sentenció al final del partido.



Portugal consiguió así una necesitada victoria en su camino al Mundial de Catar y ya lidera el grupo A con 7 puntos, los mismos que Serbia.



João Félix, que esta vez empezó como titular, abandonó el terreno de juego cojeando en el minuto 41 tras recibir un golpe.



El combinado de Fernando Santos llegaba de un triunfo por la mínima ante Azerbaiyán y un empate con Serbia, por lo que necesitaba urgentemente dar un paso al frente sobre el césped.



El rival invitaba teóricamente a ello, pero Luxemburgo no sólo aguantó ante Portugal, sino que incluso dio más sensación de peligro que los lusos durante gran parte del primer tiempo.



Portugal no consiguió meter un poco de miedo a su rival hasta el minuto 29, con una ocasión de Renato Sanches que sacó Moris.



La respuesta de Luxemburgo llegó apenas un minuto después, y con más acierto. Sinani colgó un balón desde la derecha y Gerson Rodrigues, en el área, lo mandó de cabeza al fondo de la red.



Luxemburgo daba la sorpresa en el estadio Josy Barthel y, por si la desventaja en el marcador y la falta de juego en el césped no fuesen suficientes, las "quinas" sumaron otro contratiempo cuando João Félix tuvo que abandonar el partido a cinco minutos del descanso.



Aun así, Portugal apretó en los minutos finales y consiguió empatar cuando ya se jugaba el tiempo añadido de la primera parte.



Pedro Neto, que había entrado minutos antes para sustituir a João Félix, le puso el balón a Diogo Jota y el del Liverpool no falló con la testa.



El empate le cambió la cara a los lusos, que salieron tras el descanso con otra actitud y enseguida consiguieron dar la vuelta al marcador.



Cristiano, que no había tenido suerte en los partidos ante Azerbaiyán y Serbia, se desquitó en el minuto 51 con un remate con el interior a pase de João Cancelo.



El de Madeira estaba sediento de tantos para prosperar en su objetivo de ser el futbolista de la historia que más goles ha marcado con su selección, ya que tiene a tiro al iraní Ali Daei, que se retiró con 109.



El de este martes fue el número 103 de Cristiano, que siguió buscando portería con dos tiros que le sacó Moris, en una jugada en la que acabó mandando la pelota a la red pero cuando ya estaba en fuera de juego.



Al final fue João Palhinha quien dio tranquilidad a Portugal. El medio del Sporting estrenó su cuenta goleadora con las "quinas" con un tanto de cabeza en el minuto 80.



Luxemburgo, que no dejó de intentarlo y en la segunda parte estuvo a punto de volver a sorprender con una rosca de Sébastien Thil, se quedó con 10 jugadores en el minuto 86 tras la expulsión de Chanot por doble amarilla.



- Ficha técnica:



1 - Luxemburgo: Moris; Mica Pinto (Martins, m.66; Skenderovic, m.87), Lars Gerson, Chanot, Jans; Christopher Martins; Gerson Rodrigues, Vincent Thill (Deville, m.59), Barreiro, Olivier Thill (Sébastien Thill, m.58); Sinani (Muratovic, m.87).



3 - Portugal: Anthony Lopes; Nuno Mendes, Rúben Dias, José Fonte, João Cancelo; Bernardo Silva (Palhinha, m.68), Renato Sanches, Rúben Neves (Sérgio Oliveira, m.89); João Félix (Pedro Neto, m.41), Cristiano Ronaldo y Diogo Jota (Rafa Silva, m.68).



Goles: 1-0, m.30: Gerson Rodrigues; 1-1, m.46+: Diogo Jota; 1-2, m.51: Cristiano; 1-3, m.80: Palhinha.



Árbitro: Sergei Ivanov (RUS). Amonestó a los portugueses Diogo Jota (m.38), Rúben Dias (m.70) y Renato Sanches (m.83), y expulsó a Chanot por doble amarilla (m.20 y m.86).



Incidencias: Partido clasificatorio para el Mundial de Catar 2022 disputado en el Estadio Josy Barthel, en Luxemburgo, sin público debido a la pandemia de coronavirus. EFE