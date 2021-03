Dani Olmo: Meter un gol así es una sensación única

Fútbol Internacional

Domingo 28| 5:09 pm





Redacción deportes. Dani Olmo mostró la emoción de marcar un gol decisivo para la selección española, el que dio el triunfo en el tiempo añadido ante Georgia en Tiflis (1-2), y aseguró que "es una sensación única" y un premio merecido por el dominio del equipo de Luis Enrique Martínez en el partido.



"El pase de Jordi (Alba) ha sido muy bueno, desde el banquillo y muchos compañeros en el campo me animaban para tirar de lejos, he decidido pegarle con la fortuna de que ha entrado. Ha sido un momento muy especial y emocionante para todos", reconoció en rueda de prensa.



"Es difícil explicar lo que se siente. Es una sensación única meter un gol así con tu selección para tu país. Es indescriptible y la emoción de celebrar con todo el equipo ha sido increíble", añadió.



Luis Enrique pidió a Dani Olmo al entrar al campo que buscase asociarse con Jordi Alba y Pedri. Los tres fueron claves en la remontada de España. "Me pidió que combine con Jordi y con Pedri, que me mueva entre líneas buscando a Álvaro (Morata). Intento recibir en zonas peligrosas y generar peligro. Ha salido todo muy bien", señaló.



Para Dani Olmo ya no hay selecciones pequeñas y cualquier rival hoy en día complica un partido: "Es difícil ganar a cualquier selección. Georgia nos ha competido muy bien, creando peligro a la contra. Nos ha costado hasta el último minuto pero tenemos que seguir insistiendo porque llegarán mejores resultados seguro".



"El partido ante Grecia no fue malo del todo, no tiraron una vez a puerta, solo de penalti, y hoy hemos merecido también ganar. Tenemos que seguir jugando como quiere el mister. A veces queremos combinar demasiado, llegar a zona de finalización de la manera más difícil, y el recurso de tirar desde lejos lo tenemos, Hay que usarlo más porque llegarán muchos más goles seguro", sentenció. EFE