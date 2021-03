Serbia neutraliza el despegue de Diogo Jota

Fútbol Internacional

Lisboa. Portugal y Serbia, grandes rivales en la clasificación al Mundial de Catar, tuvieron que conformarse hoy con firmar un empate (2-2) con sabor a derrota para los lusos, por neutralizar la exhibición de Diogo Jota y ver negado, en una polémica decisión arbitral, el tanto llamado a ser decisivo.



La Portugal de Cristiano y la Serbia de Tadic se enfrentaron en el estadio de Belgrado sin público por coronavirus, pero con la tensión intacta: el gran premio era encarrilar el camino a Catar asegurando la primera plaza en el grupo de clasificación que completan los combinados de Luxemburgo, Azerbaiyán e Irlanda.



Destino claro que asumió sin complejos Diogo Jota, de 24 años y actualmente al servicio del Liverpool -con el que se enfrentará al Real Madrid en los cuartos de final de Champions-, que impuso el dominio de Portugal en la primera parte.



Lo hizo con dos cabezazos, uno en el minuto 11 y otro en el 36, ampliando a cinco su registro de goles marcados al servicio de la selección lusa, y tras ser además una de las sorpresas del once inicial de Fernando Santos en Belgrado, donde el entrenador presentó seis alteraciones de inicio.



Pero si los primeros 45 minutos fueron de dominio portugués, los serbios se reservaron el derecho a contestar para la segunda parte, a cuyo inicio, en el 46, redujo distancias Mitrovic también con tanto de cabeza.



El serbio suma con esta diana 39 goles con su combinado, lo que le convierte en el mejor goleador de la historia de la selección de Serbia.



No quedaría así. Mientras los nervios aumentaban entre los portugueses -con Bruno Fernandes viendo una amarilla que le garantiza la ausencia para enfrentar a Luxemburgo el día 30- los serbios iban encontrando las grietas del rival, que acabó por explotar Kostic en el 60.



Kostic, que milita en el Eintracht Frankfurt, quitaba el aliento con una contra a toda velocidad que Fonte no pudo interceptar y supuso el empate en Belgrado, para contrariedad especialmente del capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, falto de tino para adelantar de nuevo a los suyos en una clara ocasión en el 74.



Los cortes se hicieron frecuentes y los constantes cambios ralentizaron el ritmo de un encuentro que Fernando Santos, que cumplía 1.000 partidos como entrenador, pretendió avivar con la entrada de João Féliz en el 86, a cambio de la marcha de Jota, que salía cabizbajo al no encontrar en el resultado la recompensaba que esperaba a su esfuerzo.



Aún le reservaba la noche otro disgusto: Ronaldo lanzaba hacia la portería serbia, pero Mitrovic, ya en la portería, cortaba e impedía el gol, según el árbitro, aunque no según el capitán de las quinas, que reclamaba que el balón había entrado en portería, algo que parecían confirmar las repeticiones de la jugada.



Las protestas del delantero del Juventus le valieron una tarjeta amarilla y abandonar el terreno de juego enfadado. El resultado final fue 2-2.



- Ficha técnica:



2. Serbia: Dmitrovic, Milenkovic, Mitrovic (Jovic, m.88) y Pavlovic; Lazovic (Nemanja Maksimovic, m.45), Milinkovic-Savic, Gudelj, Tadic (Duricic, m.81) y Kostic (Ristic, m.72); Vlahovic (Radonjic, m.45) y Mitrovic.



2. Portugal: Anthony Lopes; João Cancelo (Nuno Mendes, m.72), José Fonte, Rúben Dias, Cédric; Danilo, Sérgio Oliveira (Renato Sanches, m.73), Bruno Fernandes (João Palhinha, m.91); Bernardo Silva, Diogo Jota (João Félix, m.86), Cristiano Ronaldo.



Goles: 0-1, m.11: Diogo Jota; 0-2, m36: Diogo Jota; 1-2, m.46: Mitrovic; 2-2, m.60: Kostic.



Árbitro: Danny Makkelie (HOL). Amonestó a Bruno Fernandes (m.53), José Fonte (m.54) y Cristiano Ronaldo (m.95), de Portugal, y a Nemanja Maksimovic (m.56), Mitrovic (m.85) y Milenkovic (m.92), de Serbia.



Incidencias: Partido clasificatorio para el Mundial de Catar 2022 disputado en el Estadio Rajko Mitic, en Belgrado, sin público debido a la pandemia de coronavirus. EFE