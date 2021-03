Guatemala se embarca en otra eliminatoria con el sueño de llegar a un Mundial

Fútbol Internacional

La selección mayor de Guatemala embarcará este miércoles en otra eliminatoria mundialista, la decimosexta en su historia, con el sueño de ir por primera vez a un Mundial, el de Catar 2022, pero su primer rival, Cuba, tiene el mismo objetivo de clasificar.



La selección de la isla ha buscado en el exterior a sus mejores exponentes y se ha tornado una incógnita para Guatemala.



El equipo que dirige el técnico guatemalteco Amarini Villatoro, de 38 años, no ha podido analizar al rival porque el país caribeño cesó la actividad de su liga hace un año por la pandemia del SARS-CoV-2.



El encuentro es de vital trascendencia para Cuba, que convocó por primera vez en su historia a jugadores que militan en el extranjero, once en total, incluidos algunos del fútbol inglés.



Aunque Guatemala ha sido superior contra Cuba en el pasado, el técnico de los caribeños, Pablo Sánchez, espera dar el primer golpe el miércoles en el en el inicio de la eliminatoria del Grupo C de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).



El partido se jugará a puerta cerrada por la covid-19 en el estadio Doroteo Guamuch Flores de la Ciudad de Guatemala.



En opinión del seleccionador cubano, Guatemala es un rival fuerte pero también "conocemos sus debilidades y esperamos sacar un buen resultado", según dijo a periodistas el domingo al aterrizar en el país.



Sánchez avisó además que observaron vídeos de partidos que disputó la selección de Guatemala.



El entrenador cubano contará para mañana con sus legionarios, incluidos los delanteros Onel Hernández (Norwich City, Inglaterra) y Joel Apezteguía (SP Tre Fiori, San Marino), además de los extremos Luis Javier Paradela (Santos Guápiles, de Costa Rica) y Maykel Reyes (Real Sociedad, Honduras), según refiere la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).



Guatemala jugó dos amistosos contra la selección caribeña el 15 y 18 de agosto de 2018 y los ganó por 3-0 y 1-0, respectivamente. Han sido los últimos choques entre ambos, con saldo favorable para los centroamericanos, dirigidos en aquel momento por Wálter Claverí.



Para el veterano centrocampista guatemalteco José Manuel Contreras, la selección de su país sigue siendo "mejor" que Cuba, según dijo a medios de comunicación esta semana en la antesala del duelo.



El partido forma parte del Grupo C de la fase eliminatoria de Concacaf, donde también se encuentran Curazao, Islas Vírgenes Británicas y San Vicente y Las Granadinas. Solo uno de los cinco países avanzará a la siguiente ronda.



HISTORIA Y TRAGEDIA



Aunque ya estuvo en una Copa del Mundo menor, con la sub-20 en 2011 en Colombia, el sueño de Guatemala por llegar a un Mundial absoluto sigue sin cumplirse.



La selección local ha participado ya en 15 eliminatorias. La primera para el Mundial de Suecia 1958 cuando no pasó ni siquiera de la primera fase frente a Costa Rica.



También sobresale en el listado la eliminatoria de 1996 a Francia 1998, con una tragedia imborrable. Guatemala estaba lista para enfrentar a la selección costarricense el 16 de octubre de ese año cuando una avalancha humana llenó de luto el estadio Doroteo Guamuch Flores, llamado en aquel momento Mateo Flores.



Más de 80 aficionados murieron aplastados aquella noche. El juego no se disputó, el estadio fue suspendido y Guatemala tuvo que disputar la eliminatoria fuera de casa.



La ocasión más cercana en la que Guatemala casi asiste a un Mundial fue en la eliminatoria a Alemania 2006, cuando el seleccionado que dirigía el hondureño Ramón Maradiaga se quedó a un punto de asistir a un partido de repechaje contra un representante de Asia.



Alineaciones probables:



Guatemala: Nicholas Hagen; Stheven Robles, José Pinto, Gerardo Gordillo, Moisés Hernández; Rodrigo Saravia, Rudy Barrientos, Pablo Aguilar, Jesús López; Darwin Lom y Nicholas Rittmeyer.



Seleccionador: Amarini Villatoro



Cuba: Sandy Sánchez; Jorge Corrales, Yosel Piedra, Carlos Vásquez, Dariel Morejón; Karel Espino, Luis Paradela, Aricheel Hernández, Onel Hernández; Maykel Reyes y Joel Apezteguia.



Seleccionador: Pablo Sánchez



Árbitro: Benjamín Pineda (Costa Rica)



Estadio: Doroteo Guamuch Flores, de Ciudad de Guatemala



Hora: 18.00 local (00.00 del miércoes). EFE