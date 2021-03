Cuba llega a Guatemala con la esperanza de un buen resultado en eliminatoria

Fútbol Internacional

Lunes 22| 12:34 pm





La selección de Cuba llegó el domingo por la noche a Guatemala con la ilusión de sacar un buen resultado el próximo miércoles contra el combinado local, en el inicio de la eliminatoria de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) rumbo al Mundial de Catar 2022.



"Es un partido fuerte que tenemos, pero esperamos sacar un buen resultado", dijo a periodistas el técnico de Cuba, Pablo Sánchez, a su llegada al aeropuerto internacional La Aurora, de Ciudad de Guatemala, procedente del país caribeño.



Estas dos selecciones junto a las de Curazao, Islas Vírgenes Británicas y San Vicente y las Granadinas integran el Grupo C de la fase inicial de la eliminatoria de la Concacaf a la Copa del Mundo.



Sánchez comentó que su equipo no ha tenido ninguna actividad de conjunto porque "ha sido difícil tener a todos los jugadores para entrenar".



Incluso, dijo Sánchez, aún no arribaron todos lo jugadores cubanos que militan en el exterior y algunos de ellos lo harán hasta el martes, un día antes del enfrentamiento contra la selección guatemalteca, que dirige Amarini Villatoro.



Sánchez aseguró que los 'extranjeros' convocados por primera vez a la selección cubana están en ligas importantes y que ellos también puede ser una ventaja para el partido.



Entre ellos figuran los delanteros Onel Hernández (Norwich City, Inglaterra) y Joel Apezteguía (SP Tre Fiori, San Marino), además de los extremos Luis Javier Paradela (Santos Guápiles, de Costa Rica) y Maykel Reyes (Real Sociedad, Honduras), según refiere la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).



El seleccionador cubano explicó que junto a los convocados han visto vídeos de partidos amistosos que ha disputado Guatemala como parte de su preparación para las eliminatorias.



Aunque considera que la selección guatemalteca es "fuerte", también "conocemos sus debilidades", puntualizó Sánchez.



En el otro extremo, Guatemala conoce poco de Cuba pues no ha disputado fogueos y la liga del país caribeño no ha tenido actividad en más de un año.



La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue el 15 y 18 de agosto de 2018 en dos amistosos. Los dos fueron ganados por Guatemala por 3-0 y 1-0, respectivamente, cuando el equipo era dirigido por Walter Claverí.



El partido entre Guatemala y Cuba se disputará el miércoles a las 18.00 hora local (00.00 GMT de la madrugada del jueves) en el estadio Doroteo Guamuch Flores de Ciudad de Guatemala, a puerta cerrada debido a la pandemia de la covid-19. EFE