Ferroviaria le quita el sueño continental a las venezolanas del América de Cali

Buenos Aires. El Ferroviária brasileño se coronó bicampeón de la Copa Libertadores de América tras vencer en la final por 2-1 al América de Cali colombiano para levantar por segunda vez el trofeo en su tercera final en los últimos seis años.



Con goles de Sochor y Aline Milene, de penalti, el conjunto paulista se coronó campeón ante un rival colombiano que había impuesto el transitorio empate a través de Catalina Usme, también de penalti.



Ferroviária, campeón en Colombia 2015 y subcampeón en Ecuador 2019, se alzó con el título luego de haber accedido a este torneo por haber ganado el campeonato brasileño de 2019.



Con un gran trabajo táctico y una actuación estelar de su arquera Luciana, Ferroviária logró imponerse ante un rival que había dejado en el camino en semifinales a Corinthians, último campeón y máximo favorito en este torneo.



El conjunto brasileño golpeó de entrada porque en el minuto 7 Sochor ejecutó un libre directo que, tras picar en el suelo, se le metió en la portería a Katerine Tapia para determinar la apertura del tanteador.



América de Cali no se entregó y fue en busca del empate que consiguió en el minuto 39 luego de una infracción sobre Gisela Robledo que la árbitra chilena María Belén Carvajal determinó como penalti que luego fue ejecutado y convertido por la capitana Catalina Usme.



La felicidad de la igualdad no le duró mucho a las colombianas porque tres minutos después Carvajal pitó penalti para Ferroviária y Aline Milene no falló para volver a adelantar a las brasileñas en el tanteador.



Durante el segundo tiempo América de Cali buscó sin éxito final el empate por falta de puntería de sus delanteras, una gran actuación de la portera brasileña Luciana y dos remates en los postes.



La agonía terminó tras el sexto minuto de agregado para el festejo de Ferroviária que sufrió para clasificarse en la fase de grupos (cayeron ante Libertad-Limpeño y empataron ante Peñarol) con un amplio triunfo ante la Universidad de Chile.



En los cuartos de final, Ferroviária ganó por 0-1 a River Plate por con un gol de Ana Alice, mientras que en semifinales eliminó a la Universidad de Chile por penaltis tras empatar sin goles en el tiempo suplementario.



América de Cali, en tanto, que había llegado a este certamen por ser subcampeón de la Liga Profesional de Colombia 2020, redondeó su mejor actuación en la Copa Libertadores superando el tercer lugar de la edición 2019, donde había perdido en semifinales ante el Corinthians y había derrotado en el partido por el tercer puesto al Cerro Porteño paraguayo.



Este certamen se disputó cinco meses después de lo que estaba previsto y en un país diferente, ya que el torneo debería haberse realizado en Chile del 25 de septiembre al 11 de octubre, pero se aplazó y se cambió la sede por la pandemia del coronavirus.



Con el título de Ferroviária, Brasil acumula nueve coronas de esta Copa Libertadores femenina: Santos (2009 y 2010), Sao José (2011, 2013 y 2014), Ferroviária (2015 y 2020), Audax-Corinthians (2017) y Corinthians (2019).



El palmarés también registra las conquistas del Colo Colo chileno (2012), el Sportivo Limpeño paraguayo (2016) y el Atlético Huila colombiano (2018).



- Ficha técnica



América de Cali (1): Katerine Tapia; Leury Basanta, Daniela Arias, Tatiana Castañeda y Liseth Ocampo (m.46, Jessica Caro) (m.91, Anlly Iglesias); Carolina Pineda, Diana Ospina, Catalina Usme; Gisela Robledo (m.85, Sara Martínez), Manuela González (m.78, Joemar Guarecuco) y Wendy Bonilla (m.46, Lizeth Ocampo).



Entrenador: Andrés Usme.



Ferroviária (2): Luciana; Monalisa (m.66, Rafa Mineira), Yasmin (m.49, Gessica), Ana Alice y Barrinha; Carol Tavares, Luana y Nicoly; Sochor; Lurdinha (m.84, Daiane) y Aline Milene (m.94, Duda).



Entrenadora: Lindsay.



Goles: 0-1, min. 7: Sochor. 1-1, min. 39: Catalina Usme, de penalti. 1-2, min. 42: Aline Milene, de penalti.



Árbitra: La chilena María Belén Carvajal amonestó a Lizeth Ocampo, Daniela Arias, Monalisa y Sochor.



Incidencias: Partido final de la Copa Libertadores de América (F) disputado en el Estadio José Amalfitani, de la provincia de Buenos Aires. EFE