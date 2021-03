Daniel Carrillo está feliz por llegar a Europa

Fútbol Internacional

Lunes 15| 2:27 pm





Carlos A. Chacón || @Chacon_200520

Desde hace poco más de un mes, el hábil lateral izquierdo Daniel Carrillo, quien pertenecía al Deportivo Lara, emprendió un nuevo reto en su carrera como profesional y aseguró estar feliz por arribar a Europa.

Fueron más de seis años en el primer equipo del Depor, donde Carrillo demostró un gran potencial e incluso lo llevó a ser uno de los nombres de La Vinotinto Sub-20 en el Sudamericano de Uruguay en el 2015.

Ahora, para este 2021, fue fichado por el KuPS Kuopio de la Primera División de Finlandia y llegó libre desde el rojinegro. Ahora, tras su debut, el pasado 6 de febrero con el conjunto nórdico, el zurdo habló en exclusiva para Meridiano y comentó sobre su adaptación a este país.

“Estoy muy contento por la oportunidad de poder estar en otro equipo y más por dar ese importante paso al exterior”, comentó Carrillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Titans Sports (🏡) (@titanssports)

El defensor, que en sus inicios en el fútbol también hacia labores de delantero, suma 135 minutos en dos presentaciones con el KuPS en la Copa de Finlandia (uno como titular y otro como suplente), donde su elenco pasó a los cuartos de final y enfrentará al Gnistan, el próximo 20 de marzo.

“Estoy muy feliz por ya haber visto minutos, durante mi debut –ante el FC Ilves Tampere- estuve muy enfocado al momento de entrar. Gracias a Dios me fue muy bien, pude mostrarme y espero seguir haciéndolo en cada oportunidad que me den”, declaró el larense.

Por otro lado, el defensor de 25 años, comentó sobre su adaptación a este país: “me he estado adaptando poco a poco, al principio por el horario me costaba para dormir, pero ya me he acostumbrado al horario. Ahora lo que me cuesta es por el idioma que debo aprender a hablarlo; sin embargo, ya estoy trabajando en ello para poder adaptarme mucho más rápido”.

En principio, Carrillo está vinculado con el KuPS por los próximos dos años, donde pretende demostrar su potencial y talento en el lateral izquierdo.

En sus primeros partidos con esta escuadra, Daniel ha actuado en su posición natural; sin embargo, se ha observado muy suelto, con libertad para atacar y colaborar en el juego ofensivo.