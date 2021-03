Algunas anécdotas del fútbol: Ronaldo Nazario y compañía

Fútbol Internacional

Sábado 13| 9:57 pm





Gonzalo Urgelles R.| [email protected]

CARACAS. Más de un futbolista tiene sus anécdotas hilarantes de cuando estaban en sus mejores días. Unos de los mejores ejemplos son los brasileños Roberto Carlos y Ronaldo en su paso por la élite europea, en concreto cuando jugaron en el Real Madrid. El legendario R9 también tiene algunas de su paso por el A.C. Milan.

El recordado lateral izquierdo merengue contó alguna vez que siempre tuvieron buena relación con los técnicos, pero que con Camacho la cosa fue distinta por su carácter. “Aguantó diez días… fue un récord, sí”, dijo el zurdo.

“Llegó al vestuario, saludó a todo el mundo, muy serio y con historia en el Real Madrid. Yo solo observaba a ver qué iba a decir. 'Quiero a todo el mundo mañana a las siete de la mañana'. ¿A las siete? Normalmente entrenábamos a las 10:30”, recordó entre risas.

Además, sobre Vanderlei Luxemburgo dijo que una de las razones por las que duró tan poco tiempo (tres meses) fue porque les quitó el vino y las cervezas.

"En el segundo partido de Liga, teníamos la costumbre de llegar a la concentración, dejar las maletas en la habitación y antes de la cena tomar nuestra cerveza y nuestro vino. Encima de la mesa siempre había dos botellas de vino. Ronaldo y yo le dijimos: 'Profesor, la gente acá tiene sus costumbres, lo vas a ver, pero intenta no cambiarlas. No quites las botellas de vino de la mesa y la cerveza antes de la cena porque si no vamos a tener problemas'. ¿Qué hizo? Quitó primero las cervezas y luego las botellas de vino. Duró tres meses”, fue el relato de aquel ‘3’ del Real Madrid.

Ronaldo en su segundo paso por la Serie A italiana, esta vez vestido de ‘rossonero’, también hizo de las suyas.

Cuenta Kaká que llegó a presenciar una épica conversación entre ‘El Fenómeno’ y Carlo Ancelotti.

“Estábamos en el vestidor del AC Milan, platicando antes del entrenamiento. Entonces, Ancelotti dijo a su manera, entre bromeando, pero también con seriedad, ‘¿Por qué no se concentran en el juego de mañana?’ Y Ronaldo dijo: ‘Porque no es tiempo. Estamos conversando y todavía falta entrenar’. Ancelotti dijo: ‘¿sabes contra quién vamos a jugar mañana, Ronaldo?’. Ronaldo: ‘Sí sé, contra Siena’. Ancelotti respondió: ‘Okay, ¿sabes quiénes son sus defensores?’. Ronaldo contestó: ‘No, no sé quiénes son sus defensores, pero estoy seguro que ellos saben quién soy yo’. Y todos en el vestuario comenzamos a reír”, relató Ricardo Izecson dos Santos Leite.

En otra oportunidad, fue el propio ‘Carletto’ quien contó una jocosa anécdota del ariete brasileño “Cuando estaba en Milán, trajimos a Ronaldo. A su llegada, pesaba 100 kilos. Antes del primer partido, le dije: 'Sabes que no puedo jugar contigo porque necesitas bajar de peso’. Él respondió: '¿Qué quieres que haga en el campo? ¿Anotar o correr? Si es para correr, ponme en el banquillo; si es para marcar goles, ¡juega conmigo!'. Jugué con él y no corrió… pero marcó dos goles”.

Asimismo, el técnico italiano tiene sus propias anécdotas que lo enaltecen como uno de los mejores en su oficio.

Thiago Motta contó que cuando coincidieron en el PSG, algunos jugadores salieron por una cerveza, y a Ezequiel Lavezzi se le ocurrió invitar al ‘mister’.

“Entramos en pánico y le dijimos: 'Pero pocho, no hagas eso, no hay que llamar al entrenador. Estás loco, nos vas a poner en problemas'. Pero Lavezzi muy necio llamó a Ancelotti y lo primero que le dijo a Carlo fue: '¿Dónde estás? Luego trató de convencerlo de venir al restaurante. Cuando colgó, nos dijimos que no iba a llegar el entrenador, pero después de quince minutos llegó ahí al restaurante. Entonces comenzó tomando una copa con nosotros, y nos contó hermosas historias de AC Milán. Y después de un tiempo, se levanta y dice: ′Es el momento. Tengo que irme a casa. Hagan lo que quieran aquí, pero el domingo cuento con ustedes para jugar un gran partido'. Él se va. Nos miramos y nos dijimos entonces: '¿Cómo no querer jugar para él? ¿Cuánto tenemos que ganar el domingo? ¿5-0, al menos? El Domingo ganamos por goleada y tuvimos un gran partido”, concluyó el mediocampista italo-brasileño.