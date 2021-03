Tribunal Penal Federal Suizo censura a fiscal que investiga a Infantino

Fútbol Internacional

La FIFA anunció este jueves que el Tribunal Penal Federal de Suiza ha censurado la actividad e invalidado algunos aspectos de la investigación del fiscal general extraordinario Stefan Keller, sobre posible conducta delictiva del presidente Gianni Inantino.



El tribunal ha fallado que Keller contravino la legalidad al excederse en sus cometidos dentro de la investigación para la que fue designado, sobre varias reuniones que Infantino mantuvo con el ex fiscal general suizo Michael Lauber, que a su vez investigaba sobre corrupción en el fútbol.



"En vez de cumplir ese cometido, el Sr. Keller -que nueve meses después, aún no ha interrogado al presidente de la FIFA- abordó en sus pesquisas cuestiones que nada tienen que ver con el mandato recibido", afirmó la FIFA en un comunicado.



En este explicó que el Tribunal Penal Federal de Suiza ha decretado que los interrogatorios a terceras personas llevados a cabo por Keller "no recaen en el ámbito" de sus competencias, "ni en calidad de fiscal federal extraordinario ni como fiscal extraordinario", por lo que ha concluido que los interrogatorios en cuestión carecen de efectos jurídicos y que todo registro de los mismos deberá ser eliminado del expediente.



Stefan Keller inició a finales de julio pasado una investigación penal contra Gianni infantino, relacionada con una reunión que este mantuvo en 2017 con el fiscal anterior, Michael Lauber, quien investigaba a su vez una trama de corrupción en el fútbol y presentó su renuncia días antes.



Según Keller, se pudieron cometer varios delitos, incluidos abuso de poder, violación del secreto al que están obligados los funcionarios públicos, asistencia a infractores e incitación a tales actos.



La FIFA recordó este jueves que el pasado 10 de diciembre Stefan Keller publicó una nota de prensa en la que afirmaba que había "claros indicios de conducta delictiva por parte del presidente de la FIFA" y aseguró que "ha quedado claro que esta declaración infundada y difamatoria estaba basada en un acto ilegal y, por ende, carente de toda validez jurídica".



"El Tribunal Penal Federal de Suiza afirmó asimismo que la autoridad supervisora tiene el deber de observar la conducta del fiscal federal extraordinario, y la FIFA confía en que así sea en el futuro", agregó el organismo.



El último 10 de diciembre se hizo público que Keller examinaba si había indicios de delito en el uso de un avión privado por parte de Infantino para desplazarse de Surinam a Suiza, donde la FIFA tiene su sede en Zúrich.



La FIFA anunció entonces las medidas y recursos legales necesarios para acabar con "acusaciones falsas, maliciosas y difamatorias".

