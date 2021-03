Neymar no estará ante el Brest para que seguir recuperándose para el Barça

Fútbol Internacional

Viernes 5| 2:58 pm





El París Saint Germain no alineará a Neymar para un partido de dieciseisavos de final de la Copa de Francia, lo que le permite así continuar la recuperación de su lesión con vistas a una eventual reaparición en el encuentro de Liga de Campeones el próximo miércoles contra el Barcelona, en la vuelta de los octavos de final.



El entrenador del PSG, el argentino Mauricio Pochettino, confirmó este viernes en conferencia de prensa que Neymar no estará en ese encuentro contra el Brest, pero dejó la puerta abierta para el miércoles, cuando los parisinos defenderán en su estadio el contundente 1-4 logrado en la ida.



"La evolución es buena. Veremos en los días si puede participar del grupo frente al Barcelona", indicó.



El astro brasileño participó parcialmente hoy en el entrenamiento con el resto del equipo, pero el club precisó en su página internet que no estará disponible frente al Brest, porque "sigue su trabajo de recuperación" tras el problema con los aductores de la pierna izquierda a comienzos de febrero.



Además de la estrella brasileña, tampoco estarán disponibles ante el Brest por sus lesiones el español Juan Bernat y el italiano Alessandro Florenzi, así como el también transalpino Moise Kean, del que se anunció el miércoles que había dado positivo en una prueba de covid-19.



Por el contrario, sí que podrán jugar Kylian Mbappé, Marco Verratti y Angel Di Maria.



Preguntado sobre si la alineación de mañana la diseñará pensando en el duelo de la Liga de Campeones frente al Barça, Pochettino respondió: "Hay que darle el valor a la Copa de Francia. Estamos pensando solo en el partido de Brest mañana. Creo que es la mejor forma de preparar el partido del Barcelona. Dándole el valor que tiene. Es un partido de competición importante. Es una competición en la que queremos seguir adelante".



Sobre si el PSG y Mbappé va a renovar el contrato que une a las partes hasta el 30 de junio de 2020, el técnico argentino dijo que tiene con el internacional francés "una relación muy natural" y "muy buena" desde que llegó a París.



Explicó que lograr un acuerdo para su continuidad "siempre es una decisión de dos partes, jugador y club": "Por nuestra parte, y por mi parte, está claro que el club cuenta con Kylian. Para el club es un jugador muy importante, pero para mí personalmente también".



"Esperemos y deseamos", concluyó, "que se quede con nosotros muchos años", porque eso será "una señal buena para todos". EFE