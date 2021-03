El DT del CSKA fue determinante para la llegada de Salomón

Oscar Galvis/@oggalvis

Salomón Rondón fue entrevistado en el programa “El Juego” que conduce el periodista venezolano Fernando Petrocelli, en la que se paseó por varios temas de su carrera.

Lo más reciente fue su llegada a la Premier League, en lo que será su tercer ciclo en ese país. “El técnico del CSKA Moscú, antes de que se concretara el fichaje, me llamaba todos los días para manifestarme su deseo de que me sumara al club”.

El nacido en Catia (Caracas) le explicó al periodista criollo otros detalles paralelos previos a su llegada a Rusia.

“Tuve ofertas de otros países, incluso de Italia, pero no se dio y apenas llegó el ofrecimiento del CSKA Moscú, nos pareció una gran opción y no lo dudé”, explicó.

El criollo se refirió al tema más inmediato, la doble fecha del premundial de este mes, en el que Venezuela se medirá a Ecuador el 25 (local) y visitará a Perú el 30.

“Mi compromiso con la selección está más que claro. Me veo con muchísimas ganas y deseo de seguir compitiendo con la Vinotinto”.

El delantero marcó en la primera victoria criolla en el premundial, ante Chile en noviembre pasado.

Y volvió a opinar sobre un tema conocido, su intención de jugar con el club más famoso de Argentina: “Mi deseo de jugar en Boca Juniors existirá por siempre. Ojalá se pueda concretar. Sería un sueño”.

Rondón acumula experiencia en las ligas de Venezuela (Aragua) España, Rusia, Inglaterra y China.

New experience, same excitement!

A honour to wear the @pfc_cska shirt!

🔴🔵⚔️🦍

¡Nueva experiencia, misma ilusión!

¡Un honor vestir la camiseta del @pfc_cska! pic.twitter.com/1aOZ7BDoWC