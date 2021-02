Jose Fonte sostiene al Lille en el liderato

Fútbol Internacional

Un gol a cuatro minutos del final del portugués Jose Fonte evitó la derrota del Lille ante el Estrasburgo (1-1) y lo mantiene en el liderato de la Ligue 1 de Francia, que este fin de semana completa la vigésima séptima jornada.



El tanto del luso alivió al conjunto de Christophe Galtier, sometido desde hace varias semanas a la presión de sus perseguidores, el Lyon y el París Saint Germain.



No ha sido una buena semana para el Lille, que el jueves fue eliminado de la Liga Europa por el Ajax.



Sufrió en su estadio, el Pierre Maouroy, ante un rival que necesita puntos para escapar de la amenaza del descenso y que se situó por delante poco antes del descanso con un gol de Ludovic Ajorque, que firmó una volea dentro del área tras recibir un balón de Frederic Guilbert.



El equipo de Thierry Laurey no dio facilidades al líder, que acorraló a su rival pero no encontró la forma de batir al japonés Ejil Kawashima.



El triple cambio establecido por el técnico local, que dio entrada a la hora de juego al portugués Xeka por Boubakary Soumare, al turco Yusuf Yazici en el puesto de Luiz Araújo y al estadounidense Timothy Weah por Jonathan Bamba, acentuó el acoso.



Pero el gol del empate no llegó hasta el final, en el minuto 86, cuando un pase bombeado al área de Benjamin Andre fue cabeceado por Fonte.



El punto asegura el liderato al Lille, con tres de renta respecto al París Saint Germain y cinco sobre el Lyon, que tiene pendiente su encuentro frente al Marsella.

